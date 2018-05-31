架走竹聯幫大哥虐死 2男分判16、12年

2018年05月31日 18:32 中時 蔡依珍

竹聯幫蘭花堂洪姓副堂主，前年底在前女友家中被菜刀架脖押走，百公斤的余姓壯漢在車上對洪猛揮拳，導致他七孔流血昏迷，吳姓駕駛仍然在市區繞行，直到6小時後洪男死亡，2人將洪棄置車上，4小時後余男才自首，桃園地院依殺人罪判余男16年、吳男12年。

32歲的余男和23歲的吳男為向37歲洪男討60萬元債款，2016年12月23日下午3點到洪的吳姓前女友家，不滿遭騙說「洪男不在家」，持廚房的菜刀把洪男押上車，從三重開往桃園，路途上余男和洪男發生激烈口角，身材壯碩的余男一氣之下握拳朝洪男的臉部猛K，3分鐘內幾乎把洪男頭顱當沙包揮拳，導致他口鼻眼都流血，倒臥車後座。

吳男持續開著車，還在桃園市區繞行，直到洪男斷氣，才在晚間9點多把車開到桃園區停放，把洪留在車上後鳥獸散，余男並在隔天凌晨1點向警方自首打死人，警方循線果真發現回天乏術的吳男，還在他口袋發現16.7萬元現金，余男當晚即被依殺人罪嫌收押，但吳男一度被無保請回，引起家屬強烈不滿。

法醫調查發現吳男滿臉傷痕累累，鼻樑斷、左右熊貓眼，最後因頭部外傷導致鼻部軟組織血腫、蛛網膜下出血、腦血腫及小腦疝脫壓迫腦幹，引起中樞神經休克而死亡，死因為他殺，2人坦承不諱，桃園地院依殺人罪判余男16年、吳男12年，全案可上訴。

(中時 )