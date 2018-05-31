彰化縣議會通過 縣府增設經濟暨綠能發展處

彰化縣政府提案修正組織條例，31日縣議會審查，正式拍板定案通過成立「經濟暨綠能發展處」。（吳敏菁攝）

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彰化縣政府提案修正組織條例，31日縣議會審查，正式拍板定案通過成立「經濟暨綠能發展處」。（吳敏菁攝）

彰化縣政府提案修正組織條例，增設綠能發展處，31日縣議會審查，議員直指，為了1項新興產業，就要新增局處？要考慮到其他產業重要性，提議改名「經濟暨綠能發展處」獲得通過，正式拍板定案，業務下分將設綠能推動、產業發展、園區開發和公用設業等4科。

彰化縣政政府人事處提案增設綠能發展處，人事事長張正一指出，再生能源開發是世界潮流，彰化縣得天獨厚在風能、太陽能上都有很大優勢，為促進綠能開發和應用的產業環境，提案新增「綠能發展處」。

31日縣議會召開小組審查，議員游振雄主持，議員曹嘉豪質疑，風能、太陽能未來能創造的經濟規模不清楚，卻為了新興產業就要增設新局處，其他產業都不重要嗎？要設名字也得改「經濟暨綠能發展處」。

議員謝彥慧也質疑，把產業發展科直接搬到綠能發展處下，矮化其他產業，中科好不容易通過環評，卻把焦點都放在綠能？建議改名經濟發展處，陳重嘉直言，「不信風能做得起來。」

議員賴岸璋建議提臨時動議，建設處長劉玉平表示，綠能是彰化產業特色，新處掌理各項產業、經濟、綠能等具體工作，希望至少保留綠能2字，經一番辯論，最後主席游振雄拍板定案定名「經濟暨綠能發展處」

人事處長張正一表示，增設新處，但縣府編制總員額不變，含園建設處公用事業科7人、產業發展科7人，新增員額6人由各局處調度，共20人。

(中時 )

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