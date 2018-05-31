2020東京奧運馬拉松路線確定 跑遍東京名景點

2018年05月31日 18:36 中時 黃菁菁

東京奧運組織委員會31日公布2020年東奧競走的路線。(東京奧委會提供)

東京奧運組織委員會31日公布2020年東奧男女馬拉松的路線，從主館場的新國立競技場出發，經過淺草雷門、銀座、東京鐵塔、皇居等東京都心的名景點，全長為42.195公里。

東京奧運女子馬拉松將於8月2日、男子馬拉松將於8月9日舉行。路線規劃主要參考東京馬拉松，以東京知名的觀光景點為主，從新國立競技場出發後，自外苑西通(路)北上，在靖國通往東跑，經過東京巨蛋球場後，在水道橋的十字路口向右轉，通過神保町、神田、日本橋北上，再到外國觀光客聚集的淺草。

馬拉松的前半場是連續上、下坡，出發約2公里處的四谷四丁目的十字路口附近是全程標高最高的地方，海拔約34公尺。在出發後15公里處，可看到東京晴空塔和淺草的地標雷門，之後再經過銀座的繁華街道、東京鐵塔、增上寺前。

馬拉松的後半場沿著皇宮往內堀通跑，經過平坦的道路後折返，進入後半場的神保町、水道橋等，最後抵達終點的新國立競技場。

雪梨奧運女子馬拉松冠軍、東京奧運選手委員長的高橋尚子表示，「因為經過名景點，選手不會膩，啦啦隊也好加油。」

常參加世界各地馬拉松比賽的埼玉縣公務員選手、31歲的川內優輝表示，「最後通往終點前有上坡，使馬拉松路線變得較嚴苛，但是個不錯的路線。」對於經過觀光景點的設計，川內表示，「看的人是觀光的心情，但對跑的人而言，是很辛苦的路線。」

東京奧委員31日也公布競走比賽路線，全長20.50公里的競賽是從二重橋前出發，終點在皇居外苑。50公里的競賽的南側折返點在祝田橋附近，北側折返點在大手門。

(中時 )