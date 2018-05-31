國民黨「愛台不斷電」路跑 抨食安與空汙

2018年05月31日 18:38 中時 鐘武達

彰化縣政府表示魏明谷擔任縣長以來，治理空汙的成績全國第1。（彰化縣政府提供）

國民黨全國青工總會發起的「愛台不斷電、青年護台灣」接力路跑活動，5月31日上午沿著西螺大橋從雲林交棒進入彰化縣，彰化縣長參選人王惠美與5合1選舉的黨籍參選人更在下午2點30分齊聚員林火車聯合造勢，大家一邊跑一邊高喊「反空汙」、「反核食」。

王惠美指出，國民黨青工總會青年朋友發起的「愛台不斷電」路跑活動，主要訴求是「 食安」與「空汙」，這兩個議題是台灣人民每天都在經歷的切身之痛，也說出大家的心聲。

她說，民進黨在野時口口聲聲說「食安優先」，上任後卻是「食安不見」；另外，彰化堪稱是「空汙重災區」，在北邊的中火與南邊六輕夾擊下，經常烏雲罩頂，而未來隨著蔡政府的能源轉型，火力全開的問題將會越來越嚴重，強調，不久的將來她將會提出打擊空汙的政策主張，要讓彰化找回過去的藍天。

員林火車站前的大會師，除了王惠美、還有員林市長張錦昆、市長參選人游振雄與縣議員曹嘉豪、劉惠娟、葉麗娟等近百人，他們頂著超過攝氏35度的悶熱高溫穿著「KMT潮T」還披上「超人」裝，汗水直滴，卻也展現驚人的「毅力」。

彰化縣政府表示，中火及麥寮石化都是國民黨主政時的產物，魏明谷擔任縣長以來，優先為縣民健康把關，所有回饋金皆用於各項公衛，也向中央喊話修改空汙法，提高空汙基金的回饋比例，治本之道即是推動離岸風機的綠色能源，提供充足的電力，將中火停機，短程中魏明谷也捍衛環境價值，把台化燃媒停業，促進該公司順利轉型成功，還給彰化市民乾淨的天空。

另外，彰化縣府治理空汙，獲得中央評定為PM2.5減幅及減量的雙料冠軍，而未來移動汙染源的汽機車汰換，以及前瞻軌道建設的大眾運輸系統興建，將可大幅改善空汙。縣府更也呼籲縣籍的立委王惠美能夠全力支持前瞻計畫，以及綠能建設，工程期間可以有稅收挹注縣庫，也可以培植人才，增加就業機會，造福縣民。

(中時 )