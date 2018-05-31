國民黨「愛台不斷電」路跑 抨食安與空汙

國民黨全國青工總會「愛台不斷電」接力跑步5月31日進到彰化縣，王惠美等黨籍5合1選舉參選人齊聚員林火車站造勢。（鐘武達攝）

友善列印
中時
彰化縣政府表示魏明谷擔任縣長以來，治理空汙的成績全國第1。（彰化縣政府提供）

國民黨全國青工總會發起的「愛台不斷電、青年護台灣」接力路跑活動，5月31日上午沿著西螺大橋從雲林交棒進入彰化縣，彰化縣長參選人王惠美與5合1選舉的黨籍參選人更在下午2點30分齊聚員林火車聯合造勢，大家一邊跑一邊高喊「反空汙」、「反核食」。

王惠美指出，國民黨青工總會青年朋友發起的「愛台不斷電」路跑活動，主要訴求是「 食安」與「空汙」，這兩個議題是台灣人民每天都在經歷的切身之痛，也說出大家的心聲。

她說，民進黨在野時口口聲聲說「食安優先」，上任後卻是「食安不見」；另外，彰化堪稱是「空汙重災區」，在北邊的中火與南邊六輕夾擊下，經常烏雲罩頂，而未來隨著蔡政府的能源轉型，火力全開的問題將會越來越嚴重，強調，不久的將來她將會提出打擊空汙的政策主張，要讓彰化找回過去的藍天。

員林火車站前的大會師，除了王惠美、還有員林市長張錦昆、市長參選人游振雄與縣議員曹嘉豪、劉惠娟、葉麗娟等近百人，他們頂著超過攝氏35度的悶熱高溫穿著「KMT潮T」還披上「超人」裝，汗水直滴，卻也展現驚人的「毅力」。

彰化縣政府表示，中火及麥寮石化都是國民黨主政時的產物，魏明谷擔任縣長以來，優先為縣民健康把關，所有回饋金皆用於各項公衛，也向中央喊話修改空汙法，提高空汙基金的回饋比例，治本之道即是推動離岸風機的綠色能源，提供充足的電力，將中火停機，短程中魏明谷也捍衛環境價值，把台化燃媒停業，促進該公司順利轉型成功，還給彰化市民乾淨的天空。

另外，彰化縣府治理空汙，獲得中央評定為PM2.5減幅及減量的雙料冠軍，而未來移動汙染源的汽機車汰換，以及前瞻軌道建設的大眾運輸系統興建，將可大幅改善空汙。縣府更也呼籲縣籍的立委王惠美能夠全力支持前瞻計畫，以及綠能建設，工程期間可以有稅收挹注縣庫，也可以培植人才，增加就業機會，造福縣民。

(中時 )

朱立倫評民進黨台北市長提名 洪… 洪耀福：民進黨要清楚 寧為改革…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。