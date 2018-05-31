清境老英格蘭莊園與高餐大學生攜手打造全新夏季下午茶

▲「清境老英格蘭下午茶競賽」得獎前3名今天在清境老英格蘭莊園舉行頒獎。（楊樹煌攝）

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▲清境老英格蘭下午茶競賽，學生發揮創意，以清境的美麗景緻，天空悠悠白雲輕飄為發想，奪得冠軍的「雲」作品。（楊樹煌攝）
▲清境老英格蘭下午茶競賽，得獎前3名作品今在清境老英格蘭莊園展示。（楊樹煌攝）

清境老英格蘭莊園與國立高雄餐旅大學烘焙管理系產學合作，今天特別在清境舉辦「清境老英格蘭下午茶競賽」，讓學生運用巧思發揮創意，並將南投的在地食材融入下午茶甜點中，比賽結果由烘焙管理系四年級余泰德同學奪冠，獲獎前3名作品，今31日並在老英格蘭莊園舉行頒獎展示。

高雄餐旅大學烘焙管理系主任廖漢雄表示，感謝老英格蘭莊園創造產學合作平台，讓技職教育學生減少落差，並使高餐大烘焙管理系學生多了解烘焙市場面，增加獨立創意思維，設計出具有亮點產品，並與業界互動，吸收更多能量，提升烘焙的學習成長。

老英格蘭莊園協理王慧群表示，此次高餐大的下午茶競賽，選手呈現的作品，不但大量使用南投在地食材，充分呈現夏日繽紛風采，創意的造型，給人耳目一新之感；更令人驚艷的是，還以清境的美麗景緻，天空悠悠白雲輕飄為發想，頗具巧思創意，尤以命名「雲」的裝飾點心，更是令人印象深刻。

清境老英格蘭莊園今天特別在該園舉行前3名頒獎儀式，並舉行作品發表會，王協理並透露，此一夏季限定款下午茶，將會在6月18日正式推出，歡迎民眾前來老英格蘭莊園預訂品嚐。

(中時 )

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