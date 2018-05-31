入圍編曲飆髒話！小宇問鼎歌王「想抱老蕭往上拋」

2018年05月31日 18:38 中時 尤嬿妮

小宇今年入圍金曲二項大獎，各方看好他奪下歌王寶座。（盧禕祺攝）

小宇專注說著未來打造音樂的夢想。（盧禕祺攝）

入圍金曲收到各方祝賀，小宇將感動全收在心裡。（盧禕祺攝）

宋念宇（小宇）出道10年，今年以《同在》二度叩關金曲歌王寶座，同時間，他師兄蕭敬騰（老蕭）將主持金曲典禮，小宇直言非常期待，「他是個深藏不露的人，應該會有所準備」；老蕭過去給人印象是省話一哥，小宇反倒不擔心：「如果主持人從頭到尾不講一句話，又或著他全部內容都預錄、當天用對嘴方式主持，應該沒有第二個人做得到」！如果有機會上台領獎，小宇笑說：「我應該會把他（老蕭）抱起來，然後像啦啦隊一樣往天上拋！」

除了歌王，小宇還入圍最佳編曲人獎，他表示：「這次根本沒想到會入圍，如果真的要選，希望能拿編曲，其實那天一知道入圍編曲，我馬上拿起手機、錄語音給（編曲人）黃少雍，一直說我好愛你、超愛你，然後不斷飆髒話，錄得超失控」，比自己問鼎歌王還興奮。

國語男歌手入圍者中，小宇特別喜歡陳奕迅（Eason）及林俊傑（JJ）的專輯，「兩個截然不同、都具備頂端價值的曲風，〈偉大的渺小〉除了旋律好聽，它的文字更帶給大眾很多能量；Eason哥更不用說，他一開口就是故事」！他將兩人視為崇拜對象，不敢當成對手；儘管沒自信，小宇坦言出席典禮前仍會準備感謝詞的小抄，就怕自己上台領獎忍不住爆哭、腦袋一片空白，「如果有機會，希望我念完小抄再哭」。

《同在》耗時兩年完成，首次製作自己專輯的小宇，錄製期間經常不眠不休，曾連續三天三夜都待在錄音室裡，吃飯、睡眠不正常，也沒洗澡，還因此影響健康，免疫系統下降，「我這個人就是這樣，狀態好時會強迫自己做很多事」；對於得獎與否，小宇抱持隨緣態度，認為毋須給自己任何獎勵，「入圍時收到大家開心的祝賀，已經覺得很爽，我要的就是這個，這樣就夠了」！

追問單身三年多的他，是否因專注做音樂而荒廢感情？小宇笑回：「荒廢肯定會荒廢，但我爸媽不擔心耶，可能因為我還有一個小2歲的弟弟，他感情滿穩定，應該會比我早結婚生小孩，給我爸媽抱孫子！」認為結婚是一輩子的事，也影響另一半的人生，「我還沒有這個心時，就不要做這件事，但也可能是還沒遇到對的人吧」！

(中時 )