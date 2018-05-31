SBL》4大議題陷激辯難解 唯獨選秀過關

SBL委員會31日討論4大議題都未產生共識。(中華籃協提供)

友善列印
中時電子報

SBL委員會31日在福華飯店進行長達2個半小時的激烈討論，包含「雙主場」、「雙洋將」、「例行賽增1循環」與「轉播權利金」等4大議題都未達共識，預計6月中旬再次開會，中華籃協秘書長李一中說：「屆時必有定案！」

唯一出現共識的議題，是今年提前舉辦SBL選秀會，今年選秀會確定提前在7月9日舉行，選秀報名截止日在6月27日，李一中說：「畢竟今天討論的4個議題都算重大變革，所以各隊代表都希望可以回去再跟高層討論。」

首先是雙主場，也就是各隊第16季都增加1次主場周，變成單季負擔兩次主場周，各隊代表態度傾向保留，除了希望教育部體育署可以提供更多資源(比起上季各隊100萬元更多的贊助)，更認為上季主場效果並不顯著。

其次是雙洋將，各隊代表意見分歧，部分球隊希望維持單一洋將，部分球隊雖贊成雙洋將，卻希望籃協制定出一大、一小洋將的相關規範(包含身高與薪資)，甚至經由籃協集中選秀挑選，但有球隊表達不願集中選秀想法。

反而是例行賽增加1個循環，從原本打5個單循環，變成打6個單循環，一舉拉長賽季作法，各隊代表並未傳出太多反對聲音，不過談到轉播權利金，卻因體育署堅持要在2020年，也就是第17季全面職業化而討論停擺。

「因為如此一來，新的轉播單位只能簽1季(第16季)，等到第17季職業化之後勢必重談，所以討論暫無結果，」李一中說，「不過體育署允諾在雙主場、雙洋將方面提供更多贊助金額，最起碼下季各隊絕對不只100萬元。」

(中時電子報)

法網》彭帥再次重申絕對不會和謝… 如何和中職合作？辜仲諒：和吳志…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。