SBL》4大議題陷激辯難解 唯獨選秀過關

2018年05月31日 18:37 中時電子報 黃及人

SBL委員會31日在福華飯店進行長達2個半小時的激烈討論，包含「雙主場」、「雙洋將」、「例行賽增1循環」與「轉播權利金」等4大議題都未達共識，預計6月中旬再次開會，中華籃協秘書長李一中說：「屆時必有定案！」

唯一出現共識的議題，是今年提前舉辦SBL選秀會，今年選秀會確定提前在7月9日舉行，選秀報名截止日在6月27日，李一中說：「畢竟今天討論的4個議題都算重大變革，所以各隊代表都希望可以回去再跟高層討論。」

首先是雙主場，也就是各隊第16季都增加1次主場周，變成單季負擔兩次主場周，各隊代表態度傾向保留，除了希望教育部體育署可以提供更多資源(比起上季各隊100萬元更多的贊助)，更認為上季主場效果並不顯著。

其次是雙洋將，各隊代表意見分歧，部分球隊希望維持單一洋將，部分球隊雖贊成雙洋將，卻希望籃協制定出一大、一小洋將的相關規範(包含身高與薪資)，甚至經由籃協集中選秀挑選，但有球隊表達不願集中選秀想法。

反而是例行賽增加1個循環，從原本打5個單循環，變成打6個單循環，一舉拉長賽季作法，各隊代表並未傳出太多反對聲音，不過談到轉播權利金，卻因體育署堅持要在2020年，也就是第17季全面職業化而討論停擺。

「因為如此一來，新的轉播單位只能簽1季(第16季)，等到第17季職業化之後勢必重談，所以討論暫無結果，」李一中說，「不過體育署允諾在雙主場、雙洋將方面提供更多贊助金額，最起碼下季各隊絕對不只100萬元。」

(中時電子報)