洪耀福：民進黨要清楚 寧為改革失政權 不因不改革沒作為

2018年05月31日 18:55 中時 曾薏蘋

民進黨執政政績不佳，面對年底選舉，民進黨秘書長洪耀福今點出年底民進黨選戰主軸，「改革跟反革力量終須一戰」；他說，民進黨心裡要很清楚，「寧願為了改革失去政權，不要因為不改革而沒有所作為」。

國民黨近日把深澳電廠等環保議題作為年底選戰操作議題，民進黨秘書長洪耀福今天表示，「這是假議題」；把台灣恢復核電，讓核電變成台灣發電的主流，這是國民黨最深層沒講出來的陰謀。「民進黨選舉時會把它說出來，不可能讓國民黨陰謀得逞」。

此外，同婚立法問題，可能影響民進黨選票；洪耀福表示，除了陳建仁副總統，總統府秘書長陳菊也居間協調，希望找出共識，但看來還需要一段時間，年底大選前不會處理。

民進黨年底選戰不好打，洪耀福也不否認，他說，從民進黨改革歷史來說，第一階段是民主，使命在第一階段，第二階段就是改革、政治體制改革、經濟體制改革，要把國家，改革後還是有很多不公平，所以改革後就是實例厚植，第三階段就是要打造富強的國家，人民富有、個家強勝，三階段完成才是民進黨歷史任務的完成。

他說，民進黨敢改革、改做事，是一把改革的刀，很好用的政黨，例如英國首相邱吉爾，帶領英國打贏第二次世界大戰後才被下來，因為歷史任務完成，這才是聰明的人民，台灣人應該有英國人民智慧，而這是民進黨對台灣任務的三部曲。

洪耀福認為，各地方最大壓力是藍軍集結，例如年改、拔管等案，各地方藍軍強勢集結，反年改知道說出來沒有正當性，就用其它來打，核心問題就是反年改，在臉書、網路散佈，澎湖軍公教很多，就是會有這樣影響，民進黨心裡要很清楚，寧願為了改革失去政權，不要因為不改革而沒有鎖作為。

洪耀福表示，改革跟反革力量終須一戰，在改革及反改革中須一戰，「我們就要勇敢對決，狹路相逢勇者勝，勇於堅持改革。」

對於國民黨操作深澳電廠、空汙等環保議題，洪耀福說，新北基層很少人關心這議題，國民黨時代，該電廠發電了幾十年，民進黨負責任要把發電機組換成污染小的機組，像林口一樣，這是負責任作法， 對執政黨而言，限電當然扣分，執政要負責，「但你不要這電廠，那要什麼，不能這也不要那也不要，那你要什麼？百姓都要用電。」

洪說，台灣社會還是很理性，深澳議題不只新北，在基隆、宜蘭基層走，大家覺得民進黨策略還是必較務實。

對於同婚議題，洪耀福表示，大選前恐仍不會處理同婚議題，因為要看共識處理速度，目前看起來還需要一段時間，「對話、整合需要一段時間，但法律問題研究差不多了。」

(中時 )