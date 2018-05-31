竹林幼保科首屆男生畢業　創造自己的成就

2018年05月31日 18:51 中時 葉書宏

新北市私立竹林高中幼保科招收第一屆男生將於今年畢業。（葉書宏翻攝）

新北市私立竹林高中幼保科招收第一屆男生將於今年畢業。（葉書宏翻攝）

新北市私立竹林高中幼保科招收第一屆男生將於今年畢業，唯四的男生中一人已錄取國立台東大學，一人亦可望錄取國立科大，他們都很慶幸當年選讀幼保科，讓自己在學習上建立更大的自信。

朱孟毅和羅士斌對於進入幼保科就讀都感到相當慶幸，他們說，透過幼保專業課程的訓練，讓他們在活動安排規劃、上台表達自己、獨立製作教學媒材等都建立了相當的專業度，更重要的是，在竹林幼保獲得更大的自信，也以優異的成果證實了自己的選擇。

錄取國立台東大學的朱孟毅表示，會選擇竹林幼保科，主要是因為對學校開設的中餐檢定、鋼琴檢定等課程相當有興趣，因著個人興趣，他毫不猶豫的選擇竹林幼保科就讀；與入學前相比，在幼保科中透過許多操作型課程，讓他獲得極大的成就感，逐步建立自信，這次能錄取國立台東大學高齡健康與照護管理系，除了受到學校開設嬰幼兒照護實務課程的啟發外，他更感謝學校三年來的栽培。

羅士斌說，由於媽媽以前開過安親班，所以對照顧小朋友還算熟悉，選擇竹林幼保科除了興趣外，他也希望透過專業課程，培養膳食營養、兒童戲劇等專業知能，也訓練自己的耐心，這次統測取得五百多分的佳績，讓他對申請國立科大相當有信心。

今年繁星同時錄取國立台中科大護理系的林恩彤則說，學校第一年招收男生，在九成都是女生的班上，原以為會有調適的問題，沒想到一點都不違和，男生有時的表現可能比女生還細心，林恩彤開玩笑說，男生在班上多少都有「苦力」的價值，這點是挺有幫助的。林恩彤為竹林國中部直升的學生，她的成績被分配到高中部，但對幼保科情有獨鍾，因此堅持要轉到幼保科，她說原本在國中時自己相當沉默、怕生，但在幼保科被老師們賦予許多任務，不斷地被磨練、激發，也終於讓她從中找到學習成就，建立更快樂、自信的自己。

同班的黃詩馨也說，在幼保科被訓練得敢上台、能自行規劃任務的執行，也培養更多生活技能及獨立自主的能力，而在教學媒體設計與應用和色彩學等課程所學到的專業能力，讓她對跨群報考設計科系深具信心。

竹林幼保科自1974年成立，2015始招收男生，現任畢業班導師陳嬿宇表示，幼保科由於注重實作課程，部分同學也許對理論的學習未能及時掌握，但在實作的同時，引導他們印證理論，學習效果便能很快彰顯。而男生的表現也令人欣慰，像羅士斌和朱孟毅都還曾分別獲得全國幼兒戲劇比賽冠軍及佳作，台風穩健，對學習和未來發展都很有定見。

竹林校長顏麗珠則指出，竹林是國內首創幼保科的高中，課程的安排規劃著眼於學生一畢業就能進入職場，因此相當重視專業及多元能力的培養，雖然囿於目前國內法令對教保人員的從業限制，但竹林幼保科仍規劃相應的升學課程，提供同學們相當多元的進路選擇，而為與時俱進，也將進一步開發長照相關課程，為培育學生更多專業能力以為國家人才所需。

(中時 )