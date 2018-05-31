美炒作南海軍事化 陸回應：滑稽的「賊喊捉賊」

美國衛星拍攝的南沙群島永暑礁圖片，顯示中國在島礁上做了大量的軍事防禦工程，據此以批評中國在南海地區進行軍事化行動。（圖／美聯社）

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中時電子報
圖為今年2月美國卡爾文森號航空母艦在執行「航行自由行動」期間，停泊於菲律賓馬尼拉港外。（圖／美聯社）

中國大陸外交部發言人表示，美國近日多次談到中國南海軍事化問題，還美其名為「航行自由行動」，有種「賊喊捉賊」的滑稽。

中國大陸外交部例行記者會上有記者問：據報導，美方近日多次談到所謂中國南海軍事化問題，表示美將繼續開展「航行自由行動」。美國防部長馬蒂斯表示將在本周舉行的香格里拉對話會上就此作出強硬表態。中方對此有何評論？

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外交部發言人華春瑩回答稱，美方有些人炒作所謂中國南海軍事化問題，在我看來，有種「賊喊捉賊」的滑稽。

她說，美在南海地區軍事存在遠遠超過中國和其他南海沿岸國家軍力的總和。美軍艦放著寬闊的南海航道不走，偏偏不時故意闖入中國有關島礁鄰近海域，還美其名曰「航行自由行動」。美方想要的果真是國際法賦予的航行自由嗎？還是美國霸權詞典裡的「橫行自由」？

她指出，中國不是在南海最早部署武器的國家，也不是部署武器最多的國家，更不是在南海軍事活動最頻繁的國家。到底是誰在南海推動「軍事化」，大家可以擦亮眼睛，答案不言自明。

華春瑩重申，中方奉行防禦性國防政策，人不犯我，我不犯人。中方在南海自己的島礁上部署必要和有限的國土防禦設施，是堂堂正正地行使國際法賦予我們的自保權和自衛權，正當合法。我們想奉勸美方有些人，放棄無謂的炒作，本著負責任的態度，多做有利於地區國家互信合作、有利於維護地區和平穩定的事。

(中時電子報)

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