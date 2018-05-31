藍正龍唱〈勇氣〉告白 楊丞琳熱淚盈眶：好走音喔！

藍正龍向楊丞琳告白後，兩人親吻。（八大）

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中時
藍正龍。（八大）
楊丞琳感動熱淚盈誆。（八大）
朱衛茵與該劇導演、製作人。（八大）
藍正龍與詹宏志。（八大）

藍正龍在台視、八大《前男友不是人》展現俏皮幽默性格，本週劇情他加碼在螢幕上開口唱歌。原以為是因應劇情需求，藍正龍要刻意「演出」走音，但透過幕後花絮，原來是他真性情、毫不掩飾的自然表現。

藍正龍劇中飾演楊丞琳學生時期的初戀男友，兩人原本只是同學，在經歷友達以上、戀人未滿的曖昧階段後，他精心策劃、製造驚喜告白，甚至獻唱情歌表心意。只是過程中藍正龍出現走音、破音等令人會心一笑的小瑕疵，但仍讓女主角感動到眼眶泛紅，還情不自禁主動趨前獻吻。

拍攝吻戲時，藍正龍故意搞笑逗楊丞琳，雙方一貼近他突然唱起歌，但才唱了幾個字就停住，留下笑場的楊丞琳還一臉疑惑地問他：「你在唱什麼歌？」下一秒回神，她聽出是張震嶽的代表作〈勇氣〉，卻也忍不住猛虧藍正龍：「好走音喔！」隨後歌手職業病上身，秒變歌唱導師，指點藍正龍唱法。

《前男友不是人》有許多隱藏版亮點，如藍正龍在劇中擔任購物網站的行銷奇才，劇組因此特別邀請該購物網站的董事長詹宏志在首集中，和戲裡的下屬藍正龍合影。而耳尖的網友也發現到劇中楊丞琳收聽的廣播節目裡，播放的正是知名廣播人朱衛茵充滿磁性的美聲，由於劇中設定的時空背景正是廣播蓬勃流行的年代，加上和《前男友不是人》的導演鄧安寧是多年好友，讓朱衛茵特別友情贊助，獻聲演出。該劇每週五晚間十點在台視頻道、每週六晚間八點在八大戲劇台播出。

(中時 )

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