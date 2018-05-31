如何和中職合作？辜仲諒：和吳志揚是老朋友

中華棒協第12屆第一次理、監事聯席會議31日在台北舉行，會後舉行記者會，棒協理事長辜仲諒（圖）向媒體說明。中央社記者張新偉攝　107年5月31日

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中時電子報

中信慈善基金會董事長辜仲諒，日前當選棒協理事長，身兼職棒球隊老闆、又是理事長的他，該如何帶領棒協和中華職棒合作，打造最強的中華隊，他今(31日)理監事會後，談到這個問題，相當有信心，「跟吳志揚會長是老朋友了，相信再怎麼困難，有友情在，應該不難化解。」

辜仲諒當選棒協理事長，成為棒協史上首名擁職棒球隊的理事長；他跨足中職和棒協兩端，包括職棒球員跟教練，都看好他未來的作為。辜仲諒表示，還沒做足上任理事長的心理準備，也不是很了解中職和棒協間，存有甚麼問題，但他跟吳志揚是老朋友，有信心能克服難關。

對於國家隊的未來，辜仲諒也有想法，打算從訓練上著手變革。他說，自己在日本念國際學校，那時打棒球校隊，總教練是美國人、投手教練是日本人，跟他們互動的經驗，讓他學到很多，這次中信兄弟聘請很多國外教練，球員們實際上也學習到美國教練的強處、優缺點在哪。

「我們該怎麼改變自己，不能老是同一套訓練法。」辜仲諒直言，美國無論如何，棒球是世界最強，日本人也都會派員過去學習，這次從中信的美國教練身上，學習到很多，尤其是運動科學這部分，也希望把這樣的經驗帶進棒協，提升台灣棒球水準。

辜仲諒期許，台灣能藉著國球棒球，在國際上打出名聲，「不希望只是前五或前三，很希望台灣能打第一名，我跟副理事長、秘書長一條心，會藉所有資源，在各個國際賽打出好成績。」辜仲諒上任，棒協秘書長林宗成樂見其成，「理事長是棒球人，他當棒協最高領導人，只會更好。」

今天會議中，棒協也選出9名理事，以及3名監事。理事共31人參選，由林華韋、余政憲、趙士強、陳炳甫、曾慶裕、陳嘉遠、蘇泰安及謝國棟當選，其中林華韋、余政憲及趙士強，被選為副理事長。監事共9人參選，由郭李建夫、蔡榮郎及林俊儀出線。

(中時電子報)

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