叫我第一名！中市府綠色採購比率100％ 獲中央評定「優等」

台中市政府推動「綠色採購」，優先採購回收再製的影印紙與衛生紙。（盧金足翻攝）

友善列印
中時

為打造永續環境，台中市政府推動「綠色採購」，優先採購回收再製的影印紙與衛生紙，使用各類省水標章的水龍頭及二段式馬桶，以及節能電器用品及個人電腦等設備。去年為全台唯一達成100%綠色採購比率的機關，經行政院環保署評定為「優等」縣市。環保局表示，藉由政府機關帶頭示範，將提升私人單位與民眾對綠色商品的認同，一同實踐低碳生活。

環保局表示，依據台中市發展低碳城市自治條例規定，政府機關綠色採購比率要達95%，但市府自我要求，所有採購均須符合綠色消費原則，比例達到100%。去年全國評比成績出爐，台中市為全台唯一達成100%綠色採購比率的機關，獲中央評定為「優等」縣市。

環保局長白智榮指出，去年度市府綠色採購金額共達3億3千多萬元，優先採購回收再製的影印紙與衛生紙，減少1155公噸二氧化碳排放量；使用各類省水標章的水龍頭及二段式馬桶，共節省374.4噸的用水；選購回收再利用的印表機碳粉匣

，共減少2.68噸的廢棄物產生；各項節能電器用品及個人電腦設備，共節省了26萬度的電力，減碳成果等同種下1925顆喬木固碳量。

市府除了帶頭示範，更致力打造民眾友善的綠色消費體系，目前台中市有1255家綠色商店、71家環保旅店與41家環保餐館，提供消費者最完善的食衣住行育樂綠色生活環境。

(中時 )

中市議員催生「長照地圖」、消防… 夜問打權》政府違憲搶百萬家產 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。