叫我第一名！中市府綠色採購比率100％ 獲中央評定「優等」

2018年05月31日 18:56 中時 盧金足

為打造永續環境，台中市政府推動「綠色採購」，優先採購回收再製的影印紙與衛生紙，使用各類省水標章的水龍頭及二段式馬桶，以及節能電器用品及個人電腦等設備。去年為全台唯一達成100%綠色採購比率的機關，經行政院環保署評定為「優等」縣市。環保局表示，藉由政府機關帶頭示範，將提升私人單位與民眾對綠色商品的認同，一同實踐低碳生活。

環保局表示，依據台中市發展低碳城市自治條例規定，政府機關綠色採購比率要達95%，但市府自我要求，所有採購均須符合綠色消費原則，比例達到100%。去年全國評比成績出爐，台中市為全台唯一達成100%綠色採購比率的機關，獲中央評定為「優等」縣市。

環保局長白智榮指出，去年度市府綠色採購金額共達3億3千多萬元，優先採購回收再製的影印紙與衛生紙，減少1155公噸二氧化碳排放量；使用各類省水標章的水龍頭及二段式馬桶，共節省374.4噸的用水；選購回收再利用的印表機碳粉匣

，共減少2.68噸的廢棄物產生；各項節能電器用品及個人電腦設備，共節省了26萬度的電力，減碳成果等同種下1925顆喬木固碳量。

市府除了帶頭示範，更致力打造民眾友善的綠色消費體系，目前台中市有1255家綠色商店、71家環保旅店與41家環保餐館，提供消費者最完善的食衣住行育樂綠色生活環境。

(中時 )