虞戡平爆料孫越趣事 偷吃陶大偉早餐被飆髒話

2018年05月31日 18:54 中時 潘鈺楨

虞戡平。（粘耿豪攝）

陳淑麗。（粘耿豪攝）

邱瓈寬。（盧禕祺攝）

朱延平。（盧禕祺攝）

基督教藝人之家等6個團體，選在「531世界無菸日」替孫越舉辦感恩會。電影界包括虞戡平、朱延平、邱瓈寬、張艾嘉等電影界人士都出席。感恩會將孫叔叔精彩的人生分為5個階段，虞戡平導演談孫叔叔拍過的200多部電影，幾乎都是壞蛋角色，締造演藝事業高峰的傳奇。

虞戡平說，孫越是我心目中永遠的男主角，因為我身為導演，拍的戲不多，總共只拍10部電影，其中7部由孫越主演，1部跟他相關（《三毛流浪記》）。「他在我心目中永遠都是非常重要的莫逆之交。」他自認拍的電影多討論社會中下層邊緣人，因為有孫越主演的《搭錯車》的成功，讓他後來能夠繼續拍《孽子》、《海峽兩岸》、《兩個油漆匠》，「都是因為孫越的義氣相挺老闆才出錢，不然那類的片子很多老闆不會投資了。」

他說跟孫越常常在一起，敢說孫越其實是個「很悶騷」的人。孫越過去多演壞人或是喜劇，沒穿過什麼像樣的衣服嗎，唯一只有《孽子》那次有造型師Roger幫他設計服裝，孫越當時相當開心，還跑到他面前炫耀：「你看我今天怎樣！」虞戡平還爆了孫越與陶大偉的趣事。他在台上對台下的陶喆說：「你爸爸很小...是個非常節儉的人。」有一次陶大偉自己準備早餐，藏在包包裡，孫越發現那個包包，趁陶在化妝時把裡面的早餐吃光，放入石頭調包，等陶化完妝拿著包包到角落準備享用早餐時，看到早餐變石頭當場變臉，大飆髒話罵孫越，虞戡平說：「當然罵得很難聽，立刻追著孫越跑。」透露孫越私底幽默有趣的一面。

他還記得拍完《兩個油漆匠》後，有天孫越打電話給他，興奮地說：「我把我的黨證給剪了。」他覺得好笑，回說：「你把黨證剪了，也不能改變你老兵的形象啊！」在他心中孫越是個直率的人，超越了、豐富了台灣社會，「他把生命價值留給我們。我們也都會繼續追隨著他，一起為社會付出。希望社會更和諧美好。」

董氏基金會終身義工陳淑麗，代表社會大眾感恩孫叔叔「只見公益，不見孫越」無私為華人的奉獻。她記得大概30年前，有次大家在從苗栗回台北的車上，當時孫越睡著打著鼾，眾人聊天聊到一半，孫越突然醒來清醒地說：「妳的父親過世早，到時候你結婚時我希望代替你父親牽著妳的手進禮堂。」然後繼續睡著打呼。後來雖然孫越沒有牽著她進禮堂，但是帶領她進入公益之路30年，她將孫越視為她的「公益爸爸」。

「他沒有跟我說過教，但帶著我打開公益視野，改變我的人生。他打骨子裡就是個公益的人，讓人看到就是心生歡喜，從家裡就在做公益。」記得孫越最常叮囑家人「過馬路看紅綠燈走斑馬線是相當重要的」。

她從孫越身上學到「誠實做人、老實做事」，對父母也要孝順。有一次陳淑麗跟孫越以及孫媽媽一起去逛有機店，兩個女人興奮的在有機店裡買了一堆，一旁的孫叔叔看到孫媽媽買一堆，也不會說不好，只要孫媽媽問他意見，他都會點頭示好。看完這幕陳淑麗覺得很慚愧，「因為每次跟媽媽常常為了這種事情吵架，自此之後我跟我媽少吵了很多不必要的架。」

孫越強調做公益要身體力行，像是強調捐血有年限，呼籲大家捐血趁年輕，所以孫子滿17歲時的禮物就是他帶著孫子去捐出第一袋血，希望達到傳承任務。她看到紀念冊上庾澄慶寫著「因為孫叔叔，我要做一個好人」認為只要有孫越，就等於有公益、問題就有辦法解決，「他一定帶著微笑看著我們，要我們努力盡我們的可能做一個好人。」

(中時 )