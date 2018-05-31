改名印太司令部 美防長：印太有多帶多路

2018年05月31日 18:55 中時電子報 蔡萱

Secretary James N. Mattis, Secretary for @DeptOfDefense, announces the renaming of U.S. Pacific Command to U.S. Indo-Pacific Command to recognize the increasing connectivity between the Indian & Pacific Oceans and America's commitment to the #IndoPacific! pic.twitter.com/PXk8eeRoWW — U.S. Pacific Command (@PacificCommand) May 30, 2018

美國太平洋司令部因應印度洋在美軍戰略中日益重要的地位，在30日太平洋司令哈里斯卸任的儀式上宣布要改名為印度-太平洋司令部，被認為是美軍抗衡中國的意味濃厚。同時美國國防部長馬提斯也在會上表示，要尊重每個國家的大小都要尊重印太地區投資及自由、公平與互惠的貿易，印太地區有很多帶很多路。

美國國防部長馬提斯29日從美國本土飛往夏威夷，為了在30日參加於珍珠港舉行的太平洋司令部交接儀式。他也在會上宣布這個美軍最大及歷史最悠久的聯合作戰司令部，將改名為印度-太平洋司令部，這個轄區是涵蓋了「從好萊塢到寶萊塢、由北極熊到企鵝」。

馬提斯也在致詞時表示，要尊重「印太地區開放予投資及自由、公平與互惠的貿易，而並非受任何國家的經濟掠奪或強迫約束，印太地區有很多帶以及很多路。」

這場儀式上向來對中國鷹派的美軍太平洋司令哈里斯上將也卸下職務，將這個美軍規模最大的聯合作戰司令部轉交給戴維森上將，未來他預計將轉任美國駐南韓大使。

至於成為首位印太司令部司令的戴維森也在儀式致詞中稱，中、俄必須為美國應對重點，但北韓、暴力極端主義及伊朗也帶來威脅，他也說：「中國持續改善軍力，企圖取代美國成為不只印太地區甚至全球的安全夥伴選擇」。

(中時電子報)