大湖農工試辦完全免費入學 私立高中職強烈反彈

2018年05月31日 19:07 中時 陳慶居

苗栗縣6位私立高中職校長，緊急聚會研商因應完全免試入學的影響，希望降低對招生造成的衝擊。（陳慶居攝）

私立高中職質疑完全免試入學，會將私校逼上絕境。（陳慶居攝）

大湖農工祕書邱德基強調，是國教署裁示比序比不出結果的部分，都全數錄取，學校是依指示辦理。（陳慶居攝）

國教署今年首度指定偏鄉多所公、私立高中職，試辦完全免試入學，國立大湖農工是竹苗區唯一試辦學校，因招收新生數從核定的144人超收到231人，高達160％，苗栗地區7所私立高中職30日緊急連署抗議，痛批中央草率的政策壓縮私校生存空間，漠視私校認真辦學的貢獻，反要把私校趕盡殺絕。

私校向本報投訴，這項方案對原本經營不易的私立學校，已經威脅到基本生存權。包括育民吳錦隆、中興吳聲忠、君毅林慶旺、賢德李培中、龍德徐詠芳及建臺蔡文堂等6位校長，昨齊聚研商對策，他們本來要直接向教育部簡任視察遞交連署的陳情書，並表達抗議，但官員臨時取消行程，在場校長錯愕不已，決定透過縣籍立委陳情，盼取消錯誤政策。

吳錦隆等人表示，從去年的優先免試到今年試辦的完全免試入學，在苗栗地區都獨厚公立學校，他們吃得太撐，私校卻餓肚子，強烈質疑教育部遺忘了早期私人辦學的努力和貢獻，私校可能因而減班甚至無法永續經營，最後落得「三輸」局面。

蔡文堂指國教署置若罔聞，竟然不管試辦學校超收到160％的比例，反要私校站出來發聲，豈非本末倒置；吳聲忠不平表示，試辦學校優先錄取學生之外，還有數百萬來自納稅人的補助。

私校校長認為，湖農原有師資和設備可能負荷不了超收學生，進而影響教學品質，另方面又造成私校因為優先免試和完全免試方案造成招生困難，教育部根本不管私校死活。

湖農祕書邱德基回應，試辦學校係由國教署指定，協助偏鄉穩定學生來源，讓在地學生適性升學。至於超收疑慮，因發現後半部無法比序，國教署接獲反映後裁示全數錄取，才出現超收情形。

(中時 )