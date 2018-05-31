劉若英驚喜親臨《後來的我們》特映 自曝電影「永不下片」很緊張

2018年05月31日 19:06 中時 潘鈺楨

劉若英親臨特映會現場。（甲上提供）

Netflix與劉若英的導演處女作《後來的我們》，宣布將於6月22日在全球Netflix平台190個國家或地區上線，屆時將有超過1.25億的觀眾都可看到這部感動人心的愛情電影。由劉若英自編自導，井柏然、周冬雨、田壯壯主演《後來的我們》，31日在台北舉辦特別放映，許多觀眾淚灑現場，導演劉若英驚喜親臨。

劉若英說，當初監製張一白要她當導演給她很多劇本，但是她覺得如果要她拍青春愛情電影，肯定有很多人拍得比她好，她希望能拍出屬於自己的作品，所以除了愛情之外，她在田壯壯飾演的爸爸角色著墨許多，希望藉由每個角色的原生家庭讓人物立體化。奶茶提到之前她在拍《少女小漁》時，不止張姐（張艾嘉）甚至監製李安導演都會幫角色寫長達3年的日記，她說：「就像我現在當媽媽了，當我在拍見清和他爸爸用信件對話的時候特別有感觸，因為那就是全天下父母對子女的期盼。」

《後來的我們》深刻描寫橫跨十年的真摯愛情，劉若英特別希望在電影中拍出四季的感覺，她說：「我們忘記去年是閏月很多地方不下雪，最後跑去海拉爾零下三十幾度，保證有雪卻也讓全劇組都受了不少苦。」她特別塑造出電影中許多強烈對比，如都市熱鬧又好玩，但人與人之間卻是冷漠的；家鄉蕭條單調，卻很有人情味，豐富了整部電影的層次感。

對於這次能夠在Netflix平台上線，她覺得相當不容易，因為據說要翻譯26個國家的語言。奶茶笑說：「我其實很緊張，因為以前戲院下片就結束了，但是現在好像永遠都不會下片，反過來說大家隨時都可以觀賞到這部電影。」

Netflix今天也發佈《後來的我們》國際版官方預告，這支預告將男女主角林見清（井柏然飾）與方小曉（周冬雨飾）十年的愛情故事刻畫入微，觀眾不僅見證了愛情的相遇、相戀到後來的相棄與相憶，當井柏然深情凝視對周冬雨說：「如果當時你沒走，後來的我們會不會不一樣？」直戳觀眾淚點。《後來的我們》將於6月22日於Netflix 全球190個國家地區上線。

(中時 )