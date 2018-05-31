台南汙水道用戶接管拆除作業遇釘子戶 31日強拆

台南市水利局推動汙水下水道接管工程，5年來首次執行強拆違建任務。（程炳璋攝）

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市府人員進入狹小巷道要拆掉釘子戶淺紅色磁磚違建部分。（程炳璋攝）
林姓屋主見水利局強拆，只得妥協簽下自拆切結書。（程炳璋攝）

台南市水利局執行汙水下水道接管工程，5年來遇違建戶陸續規勸自行拆除，去年10月在安南區府安路與郡安路執行拆除作業，首見兩處釘子戶不願自拆，台南市水利局發文限期改善無效，31日到場強拆，用戶妥協，簽下自拆切結書。

台南市5年前開始推動汙水下水道系統，預計在14年內要完成3萬9000戶的接管工程，現已完成18.5％接管率。

汙水下午道的用戶接管原本應由民眾自行施作，為了加速用戶接管普及率，現階段由市府代為辦理，但用戶必須配合拆除住宅違建，挪出起碼80公分寬度與1層樓高的空間，以便進行接管工程。

台南市水利局統計全市的汙水下水道接管工程共有9000戶施工空間不足，5年來陸續勸導200餘件的住戶自拆違建，去年10月進行安南區府安路5段11巷93弄林家住宅與郡安路5段14巷黃家住宅兩處工程時，發現兩戶違建部分造成後巷空間不足，無法施工，與住戶3次訪談，發文限期自行改善，但住戶始終不為所動。

「這是我的財產，為什麼要拆？」林姓住戶經市府派員多次訪談堅持不願自拆，附近街管工程一拖半年多，仍無法施工。官員31日執行強拆作業，黃家因住宅本是老舊海砂屋，屋主無意見讓市府拆除違建部分。

工程人員進一步拆林家後巷違建時，林姓屋主見牆面已被鑿破，終於妥協簽下切結書，同意6月15日前自行拆除完畢。

台南市水利局汙水新建工程司鄭志偉表示，安南區很多透天厝，違建戶與正常戶比例約1比1，未來勢必還會碰上更多違建釘子戶，強調該拆即拆，展現執行公權力，盡快完成民生工程。

(中時 )

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