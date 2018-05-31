爭取奧運資格賽來台 棒協秘書長：絕不手軟

2018年05月31日 19:12 中時電子報 蔡銘仁

中華棒協由新任秘書長辜仲諒帶頭，今(31日)舉行理監事會議，也選出9名理事、3名監事也出爐，新的棒協高層成形，接下來他們一個很重要的任務，就是備戰2020年的東京奧運，爭取資格賽能在台灣打，秘書長林宗成直言，「我們爭取國際賽，從不手軟。」

棒球項目在2020年東京奧運重返競賽項目，明年世界12強賽是其中一個資格賽；若未搶下名額，明年亞洲棒球錦標賽得搶下前2名，才能打洲際資格賽。林宗成表示，目前已經確定爭取到世界12強預賽來台，在作業中的亞錦賽，無意外應該也能如期來台，也要爭取2020年特別資格賽。

在那之前，東京奧運中華隊總教練該誰來當，至今仍無下文。辜仲諒席間表示，目前還沒有規劃，跟中華職棒會長吳志揚是老朋友，不了解棒協和中職過去有什麼溝通問題，但相信甚麼困難的問題，應該都不難化解，屆時會選出大家都認同的總教練。

林宗成則說，現在走完法定程序後，協會正式7月1日正式啟動運作，到時會請理事長請體育署召開備戰東京奧運的三方會議，三方坐下來，針對總教練等議題討論，這是勢必要做的，「有關京奧問題，一定要有正式會議，最起碼9月雅加達亞運結束，就要有新總教練接手。」

林宗成認為，這批亞運選手，也可能是奧運主力，先把亞運打完，再來產生新總教練，銜接上比較順暢。比起總教練該選誰，辜仲諒覺得更重要的，是大家能替教練做什麼，「打球就像打仗，要長期佈局、了解敵隊，現在要打球，科技會幫教練做很多判斷，這是我們該先做的。」

(中時電子報)