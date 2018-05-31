日本研發漸凍症治療抗體

2018年05月31日 19:27 中時電子報 江飛宇

日本共同社報導，日本滋賀醫學大學神經內科系教授漆谷真，所組成的研究團隊在研究治療或緩解「肌萎縮側索硬化症」(ALS，又稱漸凍症)的方法，他們在31日宣佈開發了一種抗體，可以事先去除引發漸凍症的致病蛋白質，很可能成為漸凍症的線索。

研究ALS的科學家找到了一種異常蛋白質「TDP43」可能是病因，當TDP43在腦部及脊髓的神經細胞內積蓄，就會阻斷正常神經訊息的發展，於是漆谷真的團隊與京都大學、慶應大學以這項已知線索為基礎，研究如何減少TDP43的累積。

他們透過基因技術發明一種抗體，它會TDP43結合，然後時間到了以後會發動「自噬作用」(也就是一種細胞自殺訊息)。研究人員將這種抗體殖入易出現TDP43的小鼠，視其成效如何，結果發現擁有抗體的新生小鼠的TDP43確實成功減少，往後的發育也未現異常，而對照組的小鼠則會積蓄TDP43。

漆谷對這項研究表示興奮，他表示這是相當成功的一步，為了能盡快應用到人類患者，將會推進研究，也會確實安全性試驗。

不過這項研究成果是避免病況惡化，針對的是早期治療的部分，以1阻止TDP43繼續破壞神經系統，目前我們還無法修復已受損的神經組織。

漸凍症是一種神經退化病，目前所知仍相當有限，與遺傳的關連也看不出來。一些著名的人物是漸凍症患者，比如3月份過世的理論物理學家史蒂芬．霍金(Stephen Hawking)，以及大聯盟球員盧．賈里格(Henry Louis Gehrig)。作家米奇·艾爾邦(Mitch Albom)懷念罹患此病的恩師墨瑞，所寫的《最後14堂星期二的課》，成為經典舞台劇，也是大眾對此病關注的因素。2014年從網路上發起的的「冰桶挑戰」(Ice Bucket Challenge)，使這項難解的疾病快速受到各界關注。

(中時電子報)