日本研發漸凍症治療抗體

日本研團隊開發治療漸凍症的抗體。史蒂芬霍金是罹患漸凍症最知名的人物之一，他在2007年在NASA幫助下，體會了一趟無重力飛行。(圖/美聯社)

友善列印
中時電子報

日本共同社報導，日本滋賀醫學大學神經內科系教授漆谷真，所組成的研究團隊在研究治療或緩解「肌萎縮側索硬化症」(ALS，又稱漸凍症)的方法，他們在31日宣佈開發了一種抗體，可以事先去除引發漸凍症的致病蛋白質，很可能成為漸凍症的線索。

研究ALS的科學家找到了一種異常蛋白質「TDP43」可能是病因，當TDP43在腦部及脊髓的神經細胞內積蓄，就會阻斷正常神經訊息的發展，於是漆谷真的團隊與京都大學、慶應大學以這項已知線索為基礎，研究如何減少TDP43的累積。

他們透過基因技術發明一種抗體，它會TDP43結合，然後時間到了以後會發動「自噬作用」(也就是一種細胞自殺訊息)。研究人員將這種抗體殖入易出現TDP43的小鼠，視其成效如何，結果發現擁有抗體的新生小鼠的TDP43確實成功減少，往後的發育也未現異常，而對照組的小鼠則會積蓄TDP43。

漆谷對這項研究表示興奮，他表示這是相當成功的一步，為了能盡快應用到人類患者，將會推進研究，也會確實安全性試驗。

不過這項研究成果是避免病況惡化，針對的是早期治療的部分，以1阻止TDP43繼續破壞神經系統，目前我們還無法修復已受損的神經組織。

漸凍症是一種神經退化病，目前所知仍相當有限，與遺傳的關連也看不出來。一些著名的人物是漸凍症患者，比如3月份過世的理論物理學家史蒂芬．霍金(Stephen Hawking)，以及大聯盟球員盧．賈里格(Henry Louis Gehrig)。作家米奇·艾爾邦(Mitch Albom)懷念罹患此病的恩師墨瑞，所寫的《最後14堂星期二的課》，成為經典舞台劇，也是大眾對此病關注的因素。2014年從網路上發起的的「冰桶挑戰」(Ice Bucket Challenge)，使這項難解的疾病快速受到各界關注。

(中時電子報)

文章來源：日本團隊研發出可去除漸凍症致病原因的抗體

更多全球醫療新知，請看中時國際頻道
改名印太司令部 美防長：印太有…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。