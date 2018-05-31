屏東六堆園區辦野餐日 預估萬人參與

2018年05月31日 19:32 中時 潘建志

六堆客家文化園區和美和科大合作於6月23、24日舉辦「野餐日」，今年也推出彩繪六堆T恤活動，小朋友聚精會神著色。（潘建志攝）

近年來戶外野餐活動盛行，屏東六堆客家文化園區與美和科技大學合作舉辦屏東野餐日，今年邁入第3年；前2年都有上萬人參與，今年預估人數也會破萬。主辦單位推出限量超值野餐包，內容以在地食材及農特產品為主，推廣在地產業。

「2018六堆新食力園遊會暨屏東野餐日」將於6月23、24日舉辦，活動聚焦在地美食、小農食材、社企理念，並舉辦一系列草地音樂會、街頭藝人表演、不斷電表演等，將帶給民眾嘉年華式的野餐日體驗。

今年號召近80間企業廠商及青農產業投入，以野餐包及胖卡餐車方式，讓民眾享用在地優質的農漁特產品。美和科大表示，希望能讓消費者認識在地產業及品牌，帶動從產地到餐桌、地產地銷的概念，並將健康、無毒、有機帶入日常生活中。

今年也推出299元的限量1000份的超值野餐包，一推出就造成搶購；活動也加入親子共學共樂理念，現場包括彩繪六堆T恤、晨間廚房野餐紅藜漢堡包DIY、氣球城堡、可可特展及其他DIY活動。

美和科大校長陳景川說，野餐不會造成汙染，還能欣賞大自然風景，大家吃吃喝喝、談天說地增進家庭親子情誼。客家文化發展中心主任何金樑說，六堆客家園區環境優美、綠草如茵，非常適合野餐，也歡迎大家野餐同時參觀園區，了解客家文化。

(中時 )