雲林再鑑界事件多 地政處長：測量人員主觀強烈

縣議員賴明源（右六）、江文登（右一）31日接受陳情處理一起地籍丈量糾紛。（周麗蘭攝）

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私人土地經過地籍重測變成馬路，產生難解的用路糾紛。（周麗蘭攝）

雲林縣土地複丈案件量多，測量人力始終不足，雪上加霜的是，複丈結果時常推翻第一次鑑界結果，引發鄰居糾紛不斷。雲林縣府地政處長蘇瑞元31日於縣議會答詢表示，已再三對測量人員告誡，沒有把握的基樁不要急著釘。

縣府統計今年一到四月，民眾申請土地複丈件數5122件，分別是斗六1268件、斗南458件、虎尾870件、西螺616件、北港927件、台西983件。

申請建物複丈案件，斗六379件、斗南130件、虎尾346件、西螺187件、北港201件、台西87件，合計1330件。

縣議員質疑，10件鑑界案件有8件會申請複丈，10件複丈案件高達6件會推翻第一次鑑界，是地政人員的素質差異嗎？百姓相信政府的公信力，但鑑界再鑑界，又推翻了前一次結果，徒增糾紛。

地政處長蘇瑞元表示，先前各地政事務所所做的再鑑界，見解不一致的比例較多，去年開始改由縣政府辦理，不一致性已經降低。

蘇瑞元指出，發生鑑界不一致性的大部分發生在圖籍狀況比較不好的地區，可能是沒有經過重劃、重測，直接轉數位化，現場測量人員必須有圖籍的概念，以致會有技術性及認知上的落差。

蘇瑞元說，已經對鑑界人員再三提醒，受理第一次鑑界時，若沒有十足的把握，寧可把問題帶回來，不要急著釘基樁，讓地政處與各地政事務所組成套圖小組開會，經過程序之後再釘，即使有第二次鑑界也會和第一次鑑界結果一致，縱然有紛爭，問題也會少很多。

縣議員李明哲表示，第二次鑑界推翻第一次鑑界的事件太多，即使進入司法程序也不見得能解決問題，地政處一定要想出辦法，否則這一代人已爭吵不休了，拖到下一代更無法解決。

蘇瑞元表示，部分測量人員本位主義、主觀強烈，地政處不斷跟各個地政事務所 和內部的測量人員溝通「移樁」是很不好的，會造成老百姓爭吵不休，一支樁移來移去造成社會的紛爭務必要避免。

(中時 )

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