惡劣！不肖業者林邊溪違法排放近千噸排泄物 臭氣薰天

2018年05月31日 19:32 中時 潘建志

屏東縣林邊溪中游的新埤鄉箕湖段2公頃河川地，遭不法畜牧業者堆棄近千噸的動物排泄物，臭不可擋，嚴重影響附近生活環境，甚至危及下游水資源。昨日縣議員王志豐在縣府環保、水利、農業等單位人員陪同下前往勘查，希望能找出違法傾倒的業者。

當勘查人員到場後，一打開車門一陣惡臭立即撲鼻，大家皺著眉頭戴上口罩，仍擋不住臭味。縣府環保局稽查科長伍展沛勘查後表示，現場的排泄物的確是豬、雞等畜牧場的動物排泄物，且都是未經處理就直接傾倒於此。

現場人員以空拍機檢視後，初估整個傾倒面積約2公頃。王志豐表示，當地民眾向他反映，排泄物堆棄在此已2周以上，已嚴重影響當地生活環境；若大水一來沖到下游，更將影響整條溪的生態及水資源。希望縣府能積極追查不法傾倒者，處以重罰，否則類及案件可能一再重演。

不過因傾倒處地處偏僻，附近多為鄉間小路沒有監視器，恐怕很難追查。環保局表示，若傾倒行為屬廢棄物再利用，可依廢清法處6000元至300萬元罰鍰；若是直接惡意傾倒廢棄物，可依廢清法處1年以上5年以下徒刑，併得處1500萬以下罰金。

縣府人員表示，會積極追查違法業者，將派員了解周遭業者是否知情，追查其來源，並就轄內畜牧場加強相關宣導及稽查作業。

(中時 )