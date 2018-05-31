世足》倒數14天－黑馬老了4歲 哥斯大黎加難續8強驚奇

2018年05月31日 19:42 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

1990年首次打入世足就闖進16強，哥斯大黎加似乎天生具備「黑馬」基因，4年前在巴西更是代表作，他們於「死亡之組」連勝前世界盃冠軍烏拉圭、義大利，逼和「足球祖國」英格蘭，以分組第1出線，再經PK戰淘汰希臘，儘管再遇PK不敵荷蘭，打入世足8強仍締造隊史最佳成績。

哥斯大黎加上屆締造「黑馬傳奇」的關鍵，當然是銅牆鐵壁的防守，5戰下來僅失2球，小組賽沒讓義、英越雷池一步，8強甚至踢到延長賽結束，共120分鐘都沒讓「橘子軍團」荷蘭進球，彌補了進攻較弱的罩門。

納瓦斯守住皇馬大門，幫助球隊連3年稱霸歐冠聯賽。（美聯社資料照）

在經常出現於世足賽場的足壇勁旅中，哥斯大黎加是少數還踢極保守5後衛陣型的隊伍，3名中後衛加上2個邊衛，一字排開築成一堵高牆，背後又有經驗豐富的納瓦斯（Keylor Navas）把守大門。哥斯大黎加在本次中北美暨加勒比海地區最終輪資格賽10戰僅失8球，只比龍頭墨西哥多1球，也是他們能以第2名出線的最大本錢。

納瓦斯是哥斯大黎加鋼鐵後防的關鍵人物，他幫助皇家馬德里3連霸歐冠聯賽，擦亮了世界頂尖門將的招牌，儘管身高185公分仍被認為高球較弱，但在皇馬有空防一把罩的拉莫斯（Sergio Ramos）相挺，在哥斯大黎加則有5後衛陣式掩護，連邊路都能有足夠人力盯防，阻止對手送出高品質的吊中球，彌補其身高劣勢。

哥斯大黎加前鋒坎貝爾本季幾乎都在受傷。（美聯社資料照）

然而，不像「美國隊長」能把圓盾當成攻擊武器，哥斯大黎加雖有鋼鐵般的盾牌，仍需利矛攻堅才能奪勝，這一點他們並不樂觀。頭號箭頭坎貝爾（Joel Campbell）本季大部分時間都在受傷，另一位前鋒烏瑞尼亞（Marco Urena）4月在碰撞中造成臉部顱骨骨折，能否恢復身手也令人擔憂。

另一方面，攻擊天賦最高的隊長魯伊斯（Bryan Ruiz），本季在葡超的里斯本運動也不常上場，哥斯大黎加得寄望他的創造力和球感都沒生鏽，不然就有大麻煩了。

哥斯大黎加隊長魯伊斯（左）本季在里斯本運動上場不多。（美聯社資料照）

平心而論，哥斯大黎加這次與巴西、瑞士、塞爾維亞同組，分組局勢不會比4年前嚴峻。但4年前在巴西的那支哥斯大黎加，是個年輕、飢渴的世代，迫切的想要證明外界看衰他們的眼光錯誤；這一次，除了納瓦斯益發閃亮，幾位主力球星近況都在下滑，主力班底大致不變卻老了4歲，也未出現令人振奮的新血。

哥斯大黎加雖以中北美暨加勒比海地區第2名出線，但資格賽最後以3連不勝作收，接著4場友誼賽1勝3負，只對蘇格蘭攻入1球，並以0比5慘敗給西班牙，狀態低迷。即便在俄羅斯真能以E組第2出線，不過16強可能碰上衛冕軍德國，哥斯大黎加除了死守逼入PK，難有其他戰法，權威足球雜誌《World Soccer》下了「同一道閃電無法打第二次」為註腳，看衰這匹老了4歲的黑馬。

總教練拉米瑞茲（右）是1990年打入世足16強的哥斯大黎加國腳。（美聯社資料照）

哥斯大黎加小檔案

★世界排名：25

★世足參賽次數：5

★世足最佳成績：8強（2014年）

★上屆成績：16強（PK 3比4負荷蘭）

★總教練：拉米瑞茲（Óscar Ramírez）

★台灣運彩奪冠賠率：250.00

(中時電子報)