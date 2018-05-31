鼓勵學生登輪體驗 曾在郵輪上工作女孩分享經驗

2018年05月31日 19:34 中時 王思慧

交通部航港局今於真理大學舉辦的「環宇全球 愛上郵輪」校園宣導會，邀請在郵輪上工作的台灣女孩尤盈婷分享郵輪工作經驗，隨著跟來自不同國家的夥伴互相幫忙，讓她在9個月的郵輪工作不孤單，鼓勵學生勇敢登輪體驗。

年輕活力的尤盈婷原是個充滿夢想的媒體設計系女孩，喜歡體驗旅行，到處遊玩，開闊眼界，藉由在星夢郵輪上工作的機會，實現夢想，創造不平凡的生活。而雲頂夢號就是她的郵輪人生啟航站，一開始英文不流利，且僅有半年澳洲打工度假的經驗，尤盈婷出發前對未知的未來有點膽怯，但在船上的芳療舒壓部門，有來自不同國家的夥伴互相扶持，淡化語言的隔閡與文化差異的枷鎖，9個月的郵輪工作並不孤寂。

雖然郵輪工作充滿挑戰，但每次靠岸都有上岸休假的機會，尤盈婷會把握機會四處遊覽，像是到亞洲最大的馬尼拉購物中心逛逛、體驗香港人吃早茶的文化習慣、徜徉在宮古島的雪白沙灘、看經歷過列強爭奪及戰火洗禮仍然繁榮的蘇伊士運河；悠閒漫步在荷蘭的格羅寧根城等等；郵輪生活，環繞半球，不時與陪伴行程的海豚、日出及海色天際招手，可以邊工作邊體驗不可思議旅程的生活。

尤盈婷表示很榮幸受到航港局邀請，將自身的經驗分享出去，希望能藉此觸動到更多人，並陸續將郵輪上工作及生活的經驗，分享在臉書專頁上「Oops！在郵輪上工作的台灣女孩」，歡迎與大家分享交流。

航港局表示，自2016年陸續鬆綁相關法規，只要參加船員基本訓練，取得船員服務手冊及訓練證書，即可上船服務。為積極宣導，航港局深入校園辦理分享會，希望未來像尤盈婷這樣勇於挑戰，與世界各國的人接觸，體驗邊工作邊旅遊的郵輪工作者會越來越多，讓人生的夢想無限拓展。

(中時 )