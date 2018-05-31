大陸南京市委書記訪金 留下「兩岸一家親」5字

2018年05月31日 19:33 中時 李金生

大陸江蘇省常委、南京市委書記張敬華（左）訪金門，受到縣長陳福海熱烈歡迎。（縣府提供）

大陸江蘇省常委、南京市委書記張敬華（左）一行走訪金門莒光樓。（縣府提供）

大陸江蘇省常委、南京市委書記張敬華（左）一行走訪金門酒廠。（縣府提供）

兩岸因為搶邦交國，導致關係緊張之際，大陸江蘇省常委、南京市委書記張敬華今（31）日走訪金門，他在莒光樓用望遠鏡眺望10公里外的廈門，也在炮彈鋼刀留下「兩岸一家親」5個字，並透露會評估南京旅遊集團來金門投資的可行性。

張敬華一行是為年底的兩岸企業家峰會，而專程跨海先到金門踩點，縣長陳福海率同副縣長吳成典、縣府參議翁自保和縣工策會總幹事王中聖等人赴機場迎接。

對金門的軍事遺址搖身一變為旅遊景點，張敬華十分感興趣，首站即前往著名的「翟山坑道」走了一趟。他認為這些因為10萬駐軍離開，大量閒置下來的營區，不可能都開發成景點，但可考慮改變成民宿使用。

來到金門規模最大的僑村水頭，張敬華對當地得月樓、金水國小等景點，也相當有興趣，詳細詢問有關先民下南洋打拚的洋樓群興建背景，認為兩岸有許多相同的歷史源流和故事。

在莒光樓參觀時，張敬華在胡璉文物紀念館停留頗久，還在3樓陽台用望遠鏡眺望對岸廈門，看到穿梭來去的兩岸遊客，他當場指示隨行的江蘇省台辦回到大陸後，與南京市旅遊局、南京旅遊集團研議投資金門旅遊事業的可行性。

張敬華一行今天也參觀金門酒廠生產線，不喝酒的他只淺嘗一下，表示果然味道醇厚，跟他想像的不一樣，建議金酒公司到蘇北設廠，進一步在對岸拓展版圖。

但當廠方循例拿出罈裝瓷瓶，請他也與歷來走訪的兩岸名人，一樣簽名永久留念時，他當場婉言拒絕，場面一時有些尷尬，但也表現他低調的行事風格。

走進當地堆滿炮彈殼的鋼刀店，張敬華表示原來「炮彈鋼刀」確有其事，但仍婉拒在店家為他打造的「和平之刀」上留名，只寫下「兩岸一家親」5個字，為今天的金門踩點行程畫下圓滿句點。

(中時 )