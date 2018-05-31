都跟萬磁王有一腿！ X教授、蘿拉被文溫德斯送作堆

2018年05月31日 19:35 中時 潘鈺楨

艾莉西亞薇坎德。（威視提供）

詹姆斯麥艾維。（威視提供）

由德國電影大師文溫德斯(Wim Wenders)改編自暢銷同名小說的新作《當愛未成往事》(Submergence)，邀來「X教授」詹姆斯麥艾維(James McAvoy)與新一代「蘿拉」艾莉西亞薇坎德(Alicia Vikander)浪漫合作。

雖然從未合作，但兩人對彼此卻一點都不陌生，因為都與「萬磁王」麥克法斯賓達（Michael Fassbender）有著密不可分的關係。現實生活中艾莉西亞薇坎德與麥克法斯賓達已甜蜜步入婚姻；但「萬磁王」與「X教授」之間的基情火花，在粉絲心中可從未滅過。

率先決定接演的詹姆斯麥艾維，在接獲女主角由艾莉西亞薇坎德出任的消息時，就曾開心地對外表示她是我好朋友的朋友，期待能一起合作，而艾莉西亞薇坎德則是興奮回應：「接演最大的原因絕對是因為文溫德斯，他是我從小的偶像，但能和詹姆斯麥艾維合作也讓我感到安心和輕鬆，之前和麥克法斯賓達一起出席朋友的聚會，時常會碰到詹姆斯麥艾維，他私下很風趣幽默，常把我逗得捧腹大笑」。

詹姆斯麥艾維在新片《當愛未成往事》中飾演一位神秘的特務，在法國的海邊渡假時，與艾莉西亞薇坎德所飾演的生物科學家邂逅並相愛，卻為了各自的理想與工作分離，展開一段揪心的跨國遠距離戀愛，電影拍攝場景跨及法國、諾曼第海岸、西班牙、德國、吉布地和法羅群島，文溫德斯表示：「看小說的時候，對這樣的角色設定感到很有趣，這樣的愛情觀非常符合當代人，很真實；於是我們開始在歐洲各地尋找這個相遇的場景，直到美術指導告訴我們，有一間在諾曼第海邊的民宿，於1900年左右蓋成的…，他甚至還沒講完，我已經訂了機票想要快點見到這個房子。當我們第一步踏進大門時，我就知道已經找到夢寐以求、獨一無二的場景。」

德國名導文溫德斯曾榮獲法國坎城影展及德國柏林影展最佳影片導演，是德國新浪潮電影的推動者，更在全球影壇佔有非常重要的地位，艾莉西亞薇坎德坦言能和從小的偶像文溫德斯合作就像做夢一樣，詹姆斯麥艾維受訪時表示：「溫德斯不會規定你怎麼去演一場戲，而是告訴你這場戲應該怎麼樣呈現，他希望演員能做到他希望的事，但他不會指示強迫演員應該要怎麼演，有時他寧可重新再拍一個鏡頭，然後祈禱演員能夠做出他想要的東西，當我們做到的時候，他就像一個七十歲的大小孩，在片場跳來跳去的，樣子真的很可愛。」

電影敘述特務間諜詹姆士(詹姆斯麥艾維 飾)和生物數學家黛妮 (艾莉西亞薇坎德 飾)，到法國海邊渡假邂逅彼此，墜入愛河的兩人情意正濃，卻面臨工作上的抉擇，黛妮和詹姆士必須各自到世界的另一端執行危險任務，不捨分離的他們承諾要共同維繫這份愛情，等待某日再相遇。不幸的是，詹姆士在執行任務過程中身分曝光，遭當地恐怖分子逮捕，他被關在非洲海岸邊與世隔絕的一間地下室，身心靈飽受折磨的他內心渴望獲得救贖；遠在世界另一端零下的北極海岸，黛妮準備潛入海底深處去探索最深的海溝，同時面對生死關頭的兩人，必須靠他們堅定的愛火才能讓彼此再度重逢。電影6月22日在台上映。

(中時 )