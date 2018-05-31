家樂福便利購錦州店 打造旗艦級購物享受

便利購錦州店「輕食新主張」有三明治、義大利麵、沙拉、湯品、單售水果等。（家樂福提供）

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便利購錦州店「烘培區」由天母知名法式麵包老店露特西亞Lutetia，每天兩次提供剛出爐的法式美味。（家樂福提供）
便利購錦州店1樓區域設有可容納10人以上的「多功能休息區」，備有投影設備，便於鄰近商辦會議需求。（家樂福提供）
便利購錦州店為讓有孩童的家庭便於採買，設置3坪大的「兒童遊樂區」，備有樂高積木玩具，提供孩童快樂與安全的遊玩空間。（家樂福提供）

家樂福新型態便利購首度在台北市區開第53家分店，也是家樂福第116間分店，25日選在商辦密集的中山區錦州街開錦州店，該店鄰近行天宮與捷運站，交通便利，有別於以往單層樓面的賣場，採雙層樓更寬敞的購物空間，提供萬種以上的商品深入社區經營，提供全方位旗艦級的24小時購物享受。

錦州店占地185坪，上萬種商品有生鮮、雜貨、小家電及家用五金百貨等商品，1樓區域設有可容納10人以上的「多功能休息區」，備有投影設備，便於鄰近商辦有會議需求；為讓有孩童的家庭便於採買，設置3坪大的「兒童遊樂區」，備有樂高積木玩具，提供孩童快樂與安全的遊玩空間。

此外，「烘培區」由天母知名法式麵包老店露特西亞Lutetia，每天兩次提供剛出爐的法式美味；「熟食區」有現烤烤雞、雞腿、雞翅、熟食、輕食及烘培麵包；「輕食新主張」有三明治、義大利麵、沙拉、湯品、單售水果等；「生鮮區」提供家樂福嚴選與產銷履歷生鮮蔬果。還有舒適休息沙發區、充電插座、免費WiFi、微波及冷熱飲水服務等。

6月12日前會員單筆消費滿600元，可用50元加購1瓶金蘭醬油850ml；首次申辦聯名卡，並於7月15日前核卡後45天內於店內單筆刷滿999元，送1張NINORIVA天空藍折疊雙肩背包兌換劵，限量100張，送完為止。

(中時 )

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