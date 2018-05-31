把愛傳出去！華夏科大巧克力傳情捐千張發票

2018年05月31日 20:10 中時 葉書宏

華夏科技大學舉辦巧克力節活動，學生們熱情響應募集1058張發票。（葉書宏翻攝）

華夏科技大學舉辦巧克力節活動，學生傳達愛心巧克力給校長陳錫圭。（葉書宏翻攝）

華夏科技大學舉辦巧克力節活動，募集1058張發票，全數捐給大同育幼院。（葉書宏翻攝）

華夏科技大學舉辦巧克力節活動，募集1058張發票，全數捐給大同育幼院。（葉書宏翻攝）

華夏科技大學舉辦巧克力節活動，募集1058張發票，全數捐給大同育幼院。（葉書宏翻攝）

華夏科技大學於3月26日至3月30日舉辦巧克力節活動，募集1058張發票，傳遞輕柔滑順的幸福感，今（31日）將這份心意傳達到大同育幼院，希望透過募集而來的發票，傳遞暖暖心意。

華夏科技大學學務處學生輔導中心透過巧克力及溫馨小卡在校園傳遞起一股暖暖心意，希望藉此活動串起全校師生彼此的連結，營造出校園溫馨快樂的氛圍。

活動過程中，有一位男同學每天傳遞一張小卡及巧克力給心儀的女同學；還有畢業班同學發動班上同學一起寫祝福賀卡給導師，讓拿到卡片及巧克力的導師，感受到同學回饋的感恩之情；部分同學拿到卡片時露出靦腆的笑容，喜悅之情不言而喻。

華夏科技大學表示，為了讓愛心可以擴展到校園之外，因此特別安排參與活動的同學，凡捐贈兩張發票，即可以有愛心小天使幫忙傳遞巧克力及卡片，在為期一週的宣傳活動下，共募集1058張發票。

由大同育幼院長黃建峯接待華夏科技大學學務處主管，熱忱介紹院區環境及服務項目，並且接受捐贈發票，同時也討論了未來公益性服務的合作計畫，讓愛心持續下去。

(中時 )