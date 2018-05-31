潮州戲曲故事館重新開館　明華園跳鍾馗祈福

2018年05月31日 20:11 中時 謝佳潾

屏東潮州戲曲故事館今年5月修繕完工重新開館，縣府文化處為此特地請來明華園跳鍾馗祈福，並策畫「鍾馗賜福特展」，展期至9月2日。（謝佳潾攝）

屏東潮州戲曲故事館今年5月修繕完工重新開館，縣府文化處為此特地請來明華園跳鍾馗祈福，並策畫「鍾馗賜福特展」，展期至9月2日。（謝佳潾攝）

屏東潮州戲曲故事館擁有86年歷史，半年多前因牆面及木作工程閉館修繕，今年5月完工重新開館，縣府文化處31日特地請來明華園跳鍾馗祈福，並策畫「鍾馗賜福特展」，展期至9月2日，盼透過表演藝術的手法，讓民眾觀賞到傳統民俗與藝術的完美結合。

文化處表示，「鍾馗賜福特展」是以跳鍾馗戲台場景做佈局，展出相關儀式及酉官鍾馗所用得法器、用品及各種具代表性的鍾馗押煞厭勝的圖型樣式等展品，同時運用全程影音記錄及民眾互動區，讓大眾一窺堂奧。

文化處指出，該展是由明華園黃字團所策畫，而跳鍾馗是神祕的傳統民間除煞儀式，不僅程序繁瑣，禁忌也多，習俗上不適合旁人觀看，但明華園為讓更多人了解傳統祭儀，特別用表演藝術的手法呈現。

團長陳子揚說，跳鍾馗是民俗文化與信仰，向來都極具神祕色彩，但隨著時代演變，戲團努力將它變成一種表演藝術，而恰巧遇上戲曲館修繕完工，便藉此將家傳的跳鍾馗藝術化，融合戲曲、舞蹈、音樂及聲光特效推出《藝術跳鍾馗》。

他說，《藝術跳鍾馗》將於6月30日晚上6點在戲曲館戶外廣場登場，活動分為2部分，一是傳統的跳鍾馗祈福儀式，二則為扮仙戲《百仙齊賀》，為觀眾送上吉祥和平安，現場會提供符令及榕樹葉、讓民眾配戴在身上擋煞，安心觀看。

(中時 )