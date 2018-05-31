不到1月登暢銷榜！《射雕英雄傳》英譯本大賣

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旺報

《射雕英雄傳》英譯本第一卷《英雄誕生(A Hero Born)，是這本書首次被譯成英文出版，在英國上架不到一個月，就在英國亞馬遜上榮登暢銷書榜單。評價平均分為4.2星，其中有53%的讀者打了五星、35%的四星、6%的三星。一位英國媒體人評價「這不是第一本中國當代文學的英譯作品，但它所呈現的功夫已讓西方世界著迷。」

《射雕英雄傳》英譯本第一卷《英雄誕生(A Hero Born)，由以出版優質外文譯作著稱的英國麥克萊霍斯出版社(MacLehose Press)在今年2月向全球發行出版。這是該書首次被譯成英文出版，上架不到一個月，就在英國亞馬遜上榮登暢銷書榜單。

英國有書評指《英雄誕生》「向我們講述了神奇武俠歷史，評估不同武術學派，描繪了能產生巨大物理威力的內功心法。每個人都是武俠戰鬥高手，但是對抗戰鬥場面不是一面白紙黑字，是3D一樣的感受，扣人心弦。」

除了出版界、文化界業內人士，《英雄誕生》在普通西方讀者中也發生了「化學效應」。世界最大的讀者網站Goodreaders上，《英雄誕生》獲得了4.27的高分(滿分為5分)，積累了24篇有分量的書評。其中一位網友Carol Jones寫道，這是她閱讀到的第一本大陸小說翻譯本。「我並沒有跟風閱讀，而是過了一段時間才開始打開這本書，雖然一開始有點困難，但堅持讀完後發現非常值得。」

(旺報 )

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