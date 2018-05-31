科技始於人性！墾丁福華「奈米特展」免費開放民眾一起來玩

墾丁福華與高雄科工館合作，31日推出「看不見的尺度—奈米特展」，展示台灣奈米目前發展的成果，即日起至8月27日，免費開放民眾入場參展並動手體驗。（謝佳潾攝）

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墾丁福華與高雄科工館合作，31日推出「看不見的尺度—奈米特展」，展示台灣奈米目前發展的成果，即日起至8月27日，免費開放民眾入場參展並動手體驗。（謝佳潾攝）
墾丁福華與高雄科工館合作，31日推出「看不見的尺度—奈米特展」，展示台灣奈米目前發展的成果，即日起至8月27日，免費開放民眾入場參展並動手體驗。（謝佳潾攝）

墾丁福華飯店有感於偏鄉地區學術資源不比都市充足，各大展覽也都在市區展出居多，31日特與高雄科工館合作舉辦「看不見的尺度－奈米特展」， 展示台灣奈米目前發展的成果，展區分為「導入區」、「自然界的奈米」等區域，即日起至8月27日，免費開放民眾入場參展並動手體驗。

墾丁福華張積光總經理表示，此次與科工館聯合舉辦學術性的展覽，是盼能藉此讓當地學術界的老師、學子、居民、及國內外觀光客能認識奈米的奧妙世界、科學領域，除能進而發掘人才外，也更增添墾丁多元的觀光元素。

「科技始於人性！」科工館副館長蔡協族也表示，科技的發展都是順應人性，而奈米原本就存在的科技更是現今科學發展的趨勢，未來透過奈米電梯上太空是指日可待，希望藉由在墾丁福華的展覽讓更多人了解奈米，將奈米科技傳播出去。

墾丁福華指出，奈米特展展場共分為「導入區」、「自然界的奈米」、「科學實驗站」、「奈米產品與標章」以及「不久的將來」等區域，民眾可在「導入區」透過數位顯微鏡與放大鏡觀察各種物品，甚至是頭髮跟皮膚，都能在鏡頭下表露無遺。

而在「科學實驗站」中，小朋友可以化身為小小科學家學習奈米材料特性，切身體驗經典的奈米實驗，另「不久的將來」則介紹台灣獨步全球的奈米研究。

(中時 )

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