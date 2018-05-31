北宜公路車禍今年7死 警推「平均速率」執法

全國首例！新北市警局交通大隊自今年7月1日起將在萬里隧道實施「平均速率」執法。（葉書宏翻攝）

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全國首例！新北市警局交通大隊自今年7月1日起將在萬里隧道實施「平均速率」執法。（葉書宏翻攝）
全國首例！新北市警局交通大隊自今年7月1日起將在萬里隧道實施「平均速率」執法。（葉書宏翻攝）
全國首例！新北市警局交通大隊自今年7月1日起將在萬里隧道實施「平均速率」執法。（葉書宏翻攝）

全國首例！新北市警局交通大隊自今年7月1日起將在萬里隧道實施「平均速率」執法，一旦平均速率超過速限則依法開罰，另外，北宜公路死亡車禍頻傳，預計今年底也將採取「平均速率」執法，未來將視成效後擴大辦理，遏止超速、預防事故發生。

「平均速率」是以一輛車在特定區間內所花時間計算，適用國道、隧道等封閉道路且易違規肇事路段，例如A點至B點在速限值平均耗時5分鐘，若民眾花費時間低於5分鐘就算違規，換言之，在特定區間內平均速率超過速限就是超速，警方將依此作為開罰依據。

新北市警局交通大隊執法組分隊長吳坤霖表示，自2017年中起陸續參考英國、義大利、澳洲「平均速率」執法成效，與公路總局第一區養護工程處討論後，決定優先在萬里隧道優先試辦，7月1日起開始實施。

該計畫由公路總局第一區養護工程處編列約200萬經費建置，車輛行經萬里隧道時，只要平均速率高於速限，相關資料則會轉交新北市警局依法開罰。

吳坤霖指出，依據國外的研究資料，實施平均速率執法可降低事故發生率、降低空氣汙染，亦可以提高該路段的車流穩定性；平均速率曾在新莊區堤外道路施行，當時僅進行成效評估並未開罰，該處架設相關設備及告示牌後，車流速度趨於穩定。

另外，今年1月至5月北宜公路車禍已有7件死亡車禍，比起去年同期4死近「倍增」，對此，吳坤霖表示，新北市警局將編列約200萬預算，在台九線21公里至38公里處架設相關設備，規畫今年底前上路執法。

吳坤霖表示，實施「平均速率」執法利多於弊，民眾會擔憂「個人資料」外洩等問題，未違規車輛的行車紀錄卻被保存下來，因此要求委外廠商1個月內將資料刪除，另外，依「違反道路交通管理事件裁罰基準與處理細則」第12條規定，超速10公里內得實施勸導，區間測速亦適用，有速限10公里緩衝。

(中時 )

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