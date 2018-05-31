陳美鳳回春演年輕版武則天造型曝光

陳美鳳扮少女版武則天十分嬌媚。（民視提供）

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陳美鳳的武則天造型。（民視提供）
陳美鳳向唐美雲討教。（民視提供）
陳美鳳絕美古裝造型。（民視提供）
陳美鳳向唐美雲討教。（民視提供）
陳美鳳向唐美雲請益。（民視提供）

民視最新八點大戲《大時代》該戲由製作人王珮華操刀，楊海薇、葉鳳英編劇，陳美鳳、江祖平、王瞳、邱琦雯、Gino、江俊翰、吳皓昇等演出，講述跨越1400年時空的女人故事，以1950年代後期的台灣社會為背景，搭配紡織業的興衰起伏 ，由ㄧ塊玉觀音，牽動前世輪迴 、因果相應、緣起滅的遺憾及圓滿 ，耳目一新的新戲格外令人期待。

劇中關鍵人物武則天由陳美鳳挑樑演出，王珮華說：「美鳳姊的演藝經驗以及人生經歷，台灣演員沒有人比陳美鳳更適合演出武則天了。」詮釋霸氣卻又孤寂的武則天會更有厚度。

陳美鳳飾演年輕時期的武則天，製作單位為她精心打造時尚粉嫩顏色，手工訂製蘋果綠的五品才人服，搭配厚瀏海娃娃頭，模樣可愛，也讓陳美鳳噴發少女心。

為了緩和陳美鳳緊張的心情，製作單位除了安排戲曲國寶唐美雲為她訓練身段及口條，正式進棚拍戲也請唐美雲坐鎮；穿戴武則天年輕時期的裝扮，陳美鳳笑逐顏開，她說實際走位一次就不怕了，加上有導師唐美雲在旁邊隨時隨地請益，心情總算安定下來。陳美鳳不斷抄寫台詞，笑說好像回到小學被罰寫課文一樣，但也說台詞的艱深只能讓她土法煉鋼，透過一筆一劃來加深印象。

(中時 )

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