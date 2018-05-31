嗆告名嘴不明財產說 柯文哲緩頰 陳佩琪竟說：只需「告知」一聲

2018年05月31日 20:04 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

台北市長柯文哲日前遭名嘴質疑有2千多萬不明財產，讓妻子陳佩琪在「三立新聞」臉書上留言揚言提告。事後，儘管柯文哲緩頰表示，人生氣都有情緒，也會再回家跟老婆多討論幾天。不過，台北電台主持人朱惠蓉今在臉書上表示，陳佩琪表示要不要提告只需「告知」柯文哲一聲而已。並強調陳佩琪說「很重要，要說三次 ─ 只是告知 告知 告知」。

朱惠蓉表示，陳佩琪完全經手柯文哲家的每一分錢，柯文哲連柯爸爸每年給的壓歲錢紅包都沒看過，都是由陳佩琪直接接收。而陳佩琪財產申報均收據留底，連柯P監察院的財產申報也是陳佩琪親手寫的，當然建立收據留底「家規」更是舉世無雙，無人能及。對尖酸刻薄指控柯文哲財產來源不明等等言論，陳佩琪的自主性這下展現可是達到最高點，絕不在妥協下直接在多處多人的臉書留言「三立不道歉，將提告」。

朱惠蓉提及陳佩琪曾為捍衛柯文哲的清白與正直，獨自跳出來開記者會護夫。朱惠蓉問柯文哲，「您忘了嗎？如今，請您不要又忘記唷，她早已是成年個體，這次，她不是要跟您商量是不是要捍衛自己的清白與正直，能不能提告、要不要提告，她只是要告知您一聲而已唷。」

最後，朱惠蓉強調，陳佩琪說「很重要，要說三次 ─ 只是告知、告知、告知」。

(中時電子報)