嗆告名嘴不明財產說 柯文哲緩頰 陳佩琪竟說：只需「告知」一聲

對於太太陳佩琪槓上電視台一事，柯文哲出面緩頰，人都會有情緒，會再跟太太多討論。（吳堂靖攝）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

台北市長柯文哲日前遭名嘴質疑有2千多萬不明財產，讓妻子陳佩琪在「三立新聞」臉書上留言揚言提告。事後，儘管柯文哲緩頰表示，人生氣都有情緒，也會再回家跟老婆多討論幾天。不過，台北電台主持人朱惠蓉今在臉書上表示，陳佩琪表示要不要提告只需「告知」柯文哲一聲而已。並強調陳佩琪說「很重要，要說三次 ─ 只是告知 告知 告知」。

朱惠蓉表示，陳佩琪完全經手柯文哲家的每一分錢，柯文哲連柯爸爸每年給的壓歲錢紅包都沒看過，都是由陳佩琪直接接收。而陳佩琪財產申報均收據留底，連柯P監察院的財產申報也是陳佩琪親手寫的，當然建立收據留底「家規」更是舉世無雙，無人能及。對尖酸刻薄指控柯文哲財產來源不明等等言論，陳佩琪的自主性這下展現可是達到最高點，絕不在妥協下直接在多處多人的臉書留言「三立不道歉，將提告」。

朱惠蓉提及陳佩琪曾為捍衛柯文哲的清白與正直，獨自跳出來開記者會護夫。朱惠蓉問柯文哲，「您忘了嗎？如今，請您不要又忘記唷，她早已是成年個體，這次，她不是要跟您商量是不是要捍衛自己的清白與正直，能不能提告、要不要提告，她只是要告知您一聲而已唷。」

最後，朱惠蓉強調，陳佩琪說「很重要，要說三次 ─ 只是告知、告知、告知」。

(中時電子報)

文章來源：朱蕙蓉臉書

美女議員怨「督」柯就被轟 網嗆… 嘉義市人口跌破27萬 24席議員掉…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。