足球》3年奪9冠 席丹辭退皇馬教頭

2018年05月31日 20:12 中時電子報 黃邱倫

2006年世足賽結束後高掛球靴退役的法國名將席丹，甫帶領皇馬在歐洲冠軍盃完成3連霸，沒想到卻在今天宣布辭退教頭職務。皇馬主席佩雷斯表示，「這個消息讓我很驚訝，但我深信有朝一日他會再次回到球隊。」

席丹是在2016年1月接掌皇馬兵符，立刻在該年率領球隊摘下歐冠獎盃，隨後皇馬在席丹的領軍下高歌猛進，2016-17球季一度寫下40場連續不敗紀錄，力壓巴薩拿下睽違5年的西甲冠軍，並且打破歐冠改制後無法連霸的魔咒，2年半來摘下1次西甲、1次西班牙超級盃、2次世俱盃、2次歐洲超級盃、3座歐冠，共計9座冠軍獎盃，寫下無人能敵的光榮紀錄。

上周帶領西甲豪門皇家馬德里在歐洲冠軍盃完成改制後第一次三連霸，也是歐冠史上第一位三連霸總教練。(美聯社)

席丹兩度獲選FIFA年度最佳教練，以及榮膺世界足球雜誌2017年度最佳教練頭銜。席丹今天感性表示，其實球隊在今年西甲戰績不是很理想，雖然最終還是拿下了歐冠盃，但期間不少球迷批評，因此現在是應該要離開的時候了，希望外界繼續給予球員支持與鼓勵，接下來將好好休息一下，然後再思考未來動向。」

至於皇馬欣教頭人選，國外媒體預測，最有可能接掌兵符的莫過於皇馬青年隊教練古提，以及今年球季結束後離開兵工廠的法國名帥溫格。

(中時電子報)