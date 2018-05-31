「小食光－食文創特展」完美呈現台南味道

以「夏日泳池派對」為主軸，搭配藍白相間雲朵和氣球、聖代冰淇淋泳圈球池、夢幻唯美的粉紅甜點店，讓人眼睛一亮。（台南市文化局提供）

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台南市文化局精心策畫「小食光－食文創特展」，邀多位藝術工作者以插畫、袖珍模型、羊毛氈等，展出傳統美食，不用排隊就能「飽嘗」台南美食。（台南市文化局提供）
台南市文化局精心策畫「小食光－食文創特展」，邀多位藝術工作者以插畫、袖珍模型、羊毛氈等，展出傳統美食，不用排隊就能「飽嘗」台南美食。（台南市文化局提供）

你記憶中的台南，是鮮甜牛肉湯裡帶著濃烈的人情味？還是撲鼻而來的肉燥香滲入一條條懷舊歷史的擔仔麵？為迎接美好台南夏日時光，台南市文化局精心策畫「小食光－食文創特展」，邀多位藝術工作者以插畫、袖珍模型、羊毛氈等，展出傳統美食，不用排隊就能「飽嘗」台南美食。

來到台南，享受不完的在地好味道總是讓人有理由再次來訪，本次展覽集結多位知名的食品模型創作者，包含卡故高食品模型－郭志忠、袖珍食物－林家豪、仿真黏土甜點老師－MARUGO。丸子、臺南美食插畫家－Emma Cheng、巷弄美食插畫家－Tinn.Hsu等，將令人垂涎三尺的各式小吃美食一網打盡。

為迎接即將到來的端午連假， 「小食光－食文創特展」展期即日起至7月1日於文創PLUS－臺南創意中心展出。展覽以「夏日泳池派對」為主軸，搭配藍白相間雲朵和氣球、聖代冰淇淋泳圈球池、夢幻唯美的粉紅甜點店，以複合媒材美食互動氣球及巷弄小吃轉盤等，各種新穎手法翻轉令人感動的滋味、體驗專屬台南的記憶。

端午連假期間也推出羊毛氈手作粽子體驗教學課程，讓民眾好吃好玩又可以享受親子同樂的趣味體驗。相關展覽資訊及課程報名請上：文創PLUS－臺南創意中心官網查詢。

(中時 )

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