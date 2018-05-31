嘉義市人口跌破27萬 24席議員掉為23席

2018年05月31日 20:20 中時 廖素慧

嘉義市政府統計至31日全市總人口為26萬9091人，跌破27萬人已成定局，依中選會對選區議員名額的計算法，今年底市議員選舉的名額幾乎確定從24席掉到23席，即東區減少1席。據了解，目前東、西區各有約20人欲角逐議員。

市府民政處指出，統計至5月31日，嘉義市人口數為26萬9091人，東區12萬1807人，西區14萬7284人。

民政處表示，各縣市議員選舉名額主要是依據《地方制度法》及《地方立法機關組織準則》等相關法規，人口20萬的縣市以19名議員為基準，超過20萬人至40萬人之縣市，每增加1萬4000人則增加1席議員。

據指出，民國94年第7屆議員選舉時，當年6月底的嘉義市人口數有27萬1609人，因而市議員有24席，此後第8、9屆選舉，人口數都維持27萬以上，24席議員不變。

第10屆議員選舉將於今年11月24日投票，依據《公職人員選舉罷免法》規定，以選舉投票之月前第6個月月底戶籍統計之人口數，作為當屆議員選舉名額的基準，因此，第10屆市議員選舉應選名額以5月底人口數為計算基準。

各選舉區的議員名額是以各選舉區人口數除以每1名議員基本人口數，依東、西區人口數計算，得出東區為10席，西區13席，則東區由目前11席減少1席，西區不變。

但民政處表示，各縣市應選議員名額將由內政部核定後，交各縣市選委會計算轄內各選舉區應選議員名額，由中選會於8月16日公告為準。

(中時 )