憶親愛的父親孫越 孫向瑩哽咽：他一直在身邊

2018年05月31日 20:18 中時 洪秀瑛 、 蕭雅玲

孫越兒子孫向竹。（粘耿豪攝）

張小燕。（盧禕祺攝）

張艾嘉（左）及張清芳。（盧禕祺攝）

高怡平。（盧禕祺攝）

陳淑麗。（盧禕祺攝）

陶喆與妻子。（盧禕祺攝）

王偉忠（左）與陶大偉妻子王復蓉。（盧禕祺攝）

李明依。（盧禕祺攝）

譚艾珍（左）與資深導播龐宜安。（盧禕祺攝）

馬之秦（左）與寶弟。（盧禕祺攝）

常楓。（盧禕祺攝）

哈林。（盧禕祺攝）

朱延平。（盧禕祺攝）

劉瑞琪（左）與江霞。（洪秀瑛攝）

岑永康與妻子張珮珊。（洪秀瑛攝）

鄧志鴻夫妻。（粘耿豪攝）

「永遠的老朋友~孫叔叔感恩會」今舉行，孫越兒子孫向竹代表父親上台接受總統褒揚令，「我穿著爸爸生前的西裝，上頭的戒菸徽章還留著，他看了一定覺得『可以』。爸爸是我們家人的心肝寶貝，他讓我們過得好富足，何其有幸有這樣好的爸爸，他現在在天家青草地上，一定跟陶大偉叔叔唱著〈朋友歌〉」。

孫向瑩覺得父親一直在身邊，「網路上有太多爸爸的影像，所以我要聽他的聲音、看他的影像很容易，這陣子我盡量不看，一看就會難過」。她說，今天一看到爸爸的影像還是很難過，但想到今天是參加他的感恩會，所以自己是以一顆喜樂的心參加，「今天來的目的，希望藉由這次感恩會讓大家看到爸爸的後半生，他的一些改變，可以讓很多的人對生老病死這個議題可以不要這麼害怕，可以勇敢、健康的面對它」。

她說，「爸爸很多年來，他們的話題就是生老病死，就是在談有一天你走了，我走了要怎樣，所以當爸爸走了，媽媽心裡是能接受的，捨不得一定有，但媽媽很坦然接受，我知道很多人不敢面對死亡，但媽媽可以接受，也知道這是必然的過程」。

今吸引眾多藝界友人到場追憶，包括李行、張艾嘉、朱延平、曾寶儀、江霞、劉瑞琪及親民黨主席宋楚瑜等，稱孫越為姨公的岑永康也帶妻子張珮珊出席。張艾嘉僅簡短說「孫叔叔永遠活在我心中」便匆匆和張清芳入場，擔任司儀的李明依則說穿牛仔褲是與孫越的約定。

李明依說，「在他心中，我就是他的好哥兒們，以前我總是穿著牛仔褲出現，他跟我說，以後任何場合或是感恩會都不能改了這造型，我找到沒破的穿出來，他就是這樣按著原型愛我們、接受我們。」製作人王偉忠表示，眼裡的孫越就是個很愉快、有趣，也是演藝圈人的典範，他經常帶給別人溫暖。

王偉忠指出，與孫越結緣起源於兩代情，因為孫越與他的老兵爸爸、媽媽都是好友，自己剛踏入電視圈做電視節目時，孫越每次到家中拜訪，都會向爸媽誇他「電視做的可以，私生活也檢點」，讓他爸媽放心。孫越以前陪老婆回娘家嘉義，也會到他家找爸爸喝小酒，曾誇他媽媽是魔術師，對他媽媽煮的麵讚不絕口。

68歲的鄧志鴻表示，孫越是他的精神導師，也像他的父親一樣，「我結婚時，他等於是我和太太的家長」，鄧志鴻入行40年，今年9月13日將在台北中山堂辦「腹語大師鄧志鴻演藝生涯40周年紀念SHOW」，他說原和孫越相約，如今只能在貴賓席留個位置給他。

陶喆從小跟著爸爸陶大偉進出片場，感恩會上看到孫越與陶大偉的影片，讓他在台下情緒失控，感動掉淚。他回憶小時候跟爸爸去拍戲、錄影都會看到孫越，有次拍戲，爸爸開心的拿了在香港買的酸梅，還驕傲的分了一顆給孫越，結果反被孫越虧爸爸很小氣。他說剛踏入歌壇時，孫越有次跟他說：「你的音樂很棒，要繼續加油！」正能量的一句話因此讓他更有自信。

(中時 )