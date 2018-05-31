彰化女中在國際數學建模挑戰賽拿下最高榮譽

彰化女中賴以珊（左2）、林姉㳖（左3）、鄭至媛（右2）、林書安（右1）勇奪第4屆國際數學建模挑戰賽特等獎和指導老師王文惠（左1）分享榮耀。（吳敏菁攝）

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彰化女中賴以珊（左2）、林姉㳖（左3）、鄭至媛（右2）、林書安（右1）勇奪第4屆國際數學建模挑戰賽特等獎和指導老師王文惠（左1）分享榮耀。（吳敏菁攝）

第4屆國際數學建模，初賽就有450餘支隊伍競逐，彰化女中在兩岸四地激烈競爭中，突圍而出，晉級中華賽，25支隊在香港城市大學參加答辯決賽，賴以珊、林書安、鄭至媛、林姉㳖以全女生隊伍，又在群雄環伺中脫穎而出，拿到最高榮譽的特等獎。

國際數學建模挑戰賽在促進數學與經濟社會的應用結合，參賽學生需在連續120小時內，針對實際問題建立數學模型並撰寫論文，是目前世界公認的高規格中學生數學建模比賽。

彰化女中高二賴以珊、林書安、鄭至媛、林姉㳖等4個女生覺得有趣，報名參加，當拿到電動汽車充電站優化布局時，為了趕在120小時解答，剛好放寒假就一起住在書安家，天天腦力激盪到凌晨1、2點才睡，還是覺得時間不夠用，創下人生最難得經驗，總算趕在最後5分鐘交出報告。

4個女生說，報告交出後，沒預期地在春假街到晉級決賽的通知，指導老師王惠文加魔鬼訓練，決賽考驗表達和答辯能力，不斷練口條，精練的表達和反應的能力，過程中，彼此感到豈止數學，語言功力也增加了。

在香港城市大學決戰前夕，場地開放，她們是第一到現場，走場、練習，練到最後走，連工作人員也認識她們，為奮戰精神感動，完美演繹讓評審印象深刻，賽完搭郵輪賞海景，接獲是台灣隊伍中唯一和北京中學等9隊並列最高榮譽特等獎，直呼最美好一刻，全力付出得到肯定果實，特別甜美。

指導老師王惠文說，學生們努力，顛覆男生數理強的刻板印想，女學生展現的條理感，讓人覺得潛力無窮，學生們也在國際比賽中，開拓了眼界，更累積信心。

(中時 )

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