果賤傷農 農委會聽到了！產銷調節多管齊下

農委會副主委陳吉仲（中）推銷農產加工品，希望解決水果產量太多的問題。（圖／農委會提供）

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最近水果盛產、果賤傷農的現象農委會聽到了。農糧署表示，已與全聯實業、大潤發、家樂福、頂好等4大通路業者合作，擴大超市量販店行銷。同時啟動國軍副食、監所團膳、企業團購、農會超市促銷，協調民間業者加強採購，並輔導加工等措施，多管齊下，應可儘速提升香蕉等水果的價格。

農委會副主委陳吉仲表示，另已督導台農發公司開拓新興市場，自6月8日起每周外12噸香蕉至中東市場，預估120公噸，產地採購每公斤至少12元。農糧署則說，其實今年香蕉總生產量19.9萬噸，還比去年同期的20萬噸減少1%；但因去年價格較高農民搶種，加上近來天氣炎熱產期集中，導致今年春蕉過剩。

農委會又說，農產品平均有4成用於加工、6成消費，再處理5至7千噸香蕉價格就可穩定下來，已透過大通路商促銷4千噸香蕉，也要求各加工廠增加處理能量。另外則由政府收購品質尚可、賣相不佳的香蕉，而把品相佳的香蕉留在市場上，這也有助於蕉價恢復穩定。

鳳梨方面，農糧署副署長蘇茂祥說，至5月30日已外銷29703公噸，較去年同期27077公噸增加9%，目前是為外銷最大宗的水果。且藉由外銷帶動，目前產地價已回升到每公斤15元以上，高於每公斤7.4元的生產成本。

鑑於水果價格不穩的主因是產銷失衡，為了能夠快速掌握香蕉等蔬果的產銷資訊，農委會已建立「蔬果產銷資訊整合查詢平台」，包括氣象資料、每月蕉苗供應量及批發市場交易行情等。並提供國內香蕉預供量、近期與去年同期批發市場交易量價、以往消費推估量等資訊供農民參考，以達到產銷平衡、價格穩定。

此外，氣候變遷、天然災害強度及頻率不斷增加，農業生產風險確實提高不少。為了藉由保險機制分散災害風險，農委會已開發了香蕉樹體保險，並委由保險公司設計穩定收入型保單，農民若參與投保即可增加一層保障。

(中時 )

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