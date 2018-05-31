用電量破記錄！有了「降溫神器」讓冷氣少開2度

2018年05月31日 20:29 中時電子報 林郁庭 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

炎炎酷夏，全台用電量今天(107年5月30日)中午創下史上新高，達到3670萬瓩。不想一直開冷氣，或希望省下一些電費，不少人會使用涼席降降溫。最近就有民眾在網路上分享使用某賣場的竹涼席，冷氣竟然可以少開2度，不僅效果持久，而且不容易夾頭髮或皮膚，堪稱是「降溫神器」。

的確，好的涼席可以達到省電又涼爽的雙重效果，是夏天必備好物，不過市面上的竹席又分成不同的材質，到底應該怎麼選？《康健》曾訪問專家，帶大家認識不同材質的涼席有哪些特性，同時教大家怎麼選購品質好又安全耐用的涼席。

竹席──涼感佳，壽命長

精通藺編與竹編的張憲平曾在《康健》受訪表示，竹子耐用、彈性佳、質地柔韌，觸碰表面有涼感。HOLA特力和樂副店長、地毯紡織品類商品教育訓練講師成家玉則表示，麻將竹席相對傳統竹片涼席更耐用，已成為現代消費者的首選。

還有一種是改良後的碳化麻將竹席，不易被蟲蛀，只要妥善保養、避免潮濕減少使用壽命，用到5年都不成問題，環保又省錢。但成家玉提醒，無論哪種天然涼席，最重要的是放置處要保持通風、搭配電風扇，涼感更佳，也能避免發霉。

→竹席這樣選

●有清香味：好的竹席會有清香味，若有霉味、刺鼻異味代表品質不佳，可能是放置過久，或是有經過漂白、添加化學藥劑。也可以看產品是否標示通過SGS檢驗合格，避免內含有害健康的甲醛、二氧化硫或塑化劑。

●碳化顏色深：台灣天氣濕熱，竹子容易發霉，可以選擇經過碳化的竹席，透過高溫、高壓蒸煮，改變竹子內部結構，就不容易變色、發霉，可防蟲蛀、延長使用壽命。顏色愈深，代表碳化愈完全。

●表面光滑：天然竹席表面會呈現自然光澤。竹片竹席則要用手觸摸，感受是否有毛刺感。

●編織細緻：麻將竹席可由竹塊間的密度、每個竹塊是否有兩條穿線、外圍車邊是否精細，來決定好壞。竹塊間的縫線又以棉繩品質最好，其次為牛津繩，塑膠繩則容易斷裂，刺傷皮膚。

Q-MAX數值愈大 織物涼感效果愈好

另外，現在市面上也推出許多涼感織品，如涼感毯、涼感墊、涼感抱枕等，更有業者打出Q-MAX瞬間涼感值檢驗，消費者使用後可以真正「有感」變涼。

紡織產業綜合研究所原料及纖維部副主任安大中指出，Q-MAX是一種測試方法，有一套儀器和標準，用來測試織物到底涼不涼，也就是織物接觸皮膚後，瞬間有多少熱量從這個布料流通出去。Q-MAX數值愈大，布料傳遞、散熱能力愈好。

影響布料散熱能力則主要和布料材質及組織有關。根據紡拓會之機能性暨產業用紡織品認證與驗證評議委員會FTTS-FA-019標準，針織布的Q-MAX值要≧0.130，才稱得上是合格、有水準的涼感織物；平織布像是襯衫，則要≧0.170。

安大中表示，雖然Q-MAX測試方法已成為CNS國家標準，但沒有強制要求業者必須納入產製品標示，但若業者願意主動標示，代表主動送測，獲公證單位認證，可信度較高，消費者使用起來也可以比較放心。

有些業者會將涼感織物送驗，若通過Q-MAX瞬間涼感值檢驗，比較具公信力，消費者使用後可以真正「有感」變涼。（圖片來源/謝佳君）

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(中時電子報)