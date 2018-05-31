不畏宿疾、肢障 嘉義山友完攻100座百岳

陳實（左至右）、蔡向榮、林憲卿、何義民、黃健輝、李冰丹挑戰百岳有成。（廖素慧攝）

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右林憲卿腿膝蓋無法彎曲，不畏艱艱，完登百岳，笑逐顏開。（廖素慧攝）
林憲卿的右腿膝蓋幼時開刀治病，長短腳約廿公分，且無法彎曲。（廖素慧攝）
諸羅山登山協會、嘉義縣登山協會山友喜賀林憲卿完攻100座百岳的挑戰。（廖素慧攝）

嘉義市諸羅山登山協會、嘉義縣登山協會20餘位山友頂著5月炙熱烈陽，完成攻頂羊頭山，其中有數名山友是身患重疾，仍堅持攻頂百岳，挑戰生命的堅毅強韌，肢障山友林憲卿、有氣喘宿疾的陳實陸續完成100座百岳的自我挑戰，開心不已，淡定說「就是不甘心半途而廢，傻傻的爬啊！」

嘉義市諸羅山登山協會、嘉義縣登山協會20餘位山友5月27日攻頂羊頭山，其中，65歲林憲卿領有身障手冊；陳實有氣喘及心肺疾病；盧振源心臟裝有支架；61歲李冰丹有心血管疾病，曾爬奇萊山時病發由直升機急救下山；黃健輝打胰島素控制糖尿病照樣完攻2輪100座百岳，現正展開第3輪百岳攻頂的壯舉；蔡向榮已完成90座百岳，不怕辛苦，總是背著沉重相機拍美景；75歲醫師何義民此次爬上坡、下切落差1000公尺的羊頭山，初嘗攻頂的甘苦滋味。

林憲卿說，8、9歲孩童時因病開刀治療右腳關節，住院2年，儘管膝蓋不能彎曲、長短腳差約20公分，他不甘心一輩子拄拐杖，捨棄拐杖，靠自己一長一短的腳步走出生命低谷，認識李冰丹且受他鼓舞，2003年首次爬山即攻頂玉山，持續爬山15年，證明自己的能耐，欣賞山頂美景，又撿垃圾做環保，一舉數得，完攻百岳，有說不出的喜悅。

陳實是台中榮總灣橋分院護理師退休，2003年首爬玉山攻頂，開始百岳行腳，她說，每次爬山都感覺喘不過氣，下山後要調理身體很久，但「不甘心」促使她不斷向山行，今年4月完攻百岳，釋懷了、值得了。

(中時 )

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