正式分手！呂秀蓮：從昨天晚上開始 民進黨就跟我沒有關係了

2018年05月31日 20:45 集團連線報導 陳麒全 、中時電子報 王家禕 中時、中時電子報

前副總統呂秀蓮日前發表一篇與民進黨道不同不相為謀的聲明，引發是否退黨參選台北市長的關注，31日晚間她結束訪問馬來西亞返台時表示，再也不需要再關心民進黨，「民進黨，再見，珍重再見」。（陳麒全攝）

前副總統呂秀蓮日前發表一篇與民進黨道不同不相為謀的聲明，引發是否退黨參選台北市長的關注，31日晚間她結束訪問馬來西亞返台時表示，再也不需要再關心民進黨，「民進黨，再見，珍重再見」。（陳麒全攝）

（21：03更新）前副總統呂秀蓮30日發表一篇與民進黨道不同不相為謀的聲明，引發是否退黨參選台北市長的關注，31日晚間她結束訪問馬來西亞返台時表示，「從昨天晚上開始，民進黨就跟我沒有關係了」，她再也不需要再關心民進黨，「民進黨，再見，珍重再見」。

呂秀蓮30日在馬來西亞發表聲明指出，對於一個失去黨德與黨魂的政黨，與其痛苦的留下來，不如歸去。道不同、不相為謀，Bye Bye民進黨。

呂秀蓮在桃機受訪時表示，她非常關心台灣，現在國內還在藍綠對立，兩岸關係的和平面臨更多的威脅，社會上的公義心也愈來愈少了，她也一再呼籲民進黨要尊重黨德、黨魂、黨紀，但現在的民進黨，已經不是當年她獻身擁抱的民進黨，民進黨已經失去的黨德、黨魂、黨紀，她已經不再需要花時間關心民進黨。她強調，「我說了，民進黨，再見，珍重再見」。

她強調，今後會更關心兩岸能夠擁有更多和平，社會更多和諧，更加強調公平正義，這些心念她從未改變。至於是否會以無黨籍身分參加台北市長選舉，她回應表示，自己的心念沒有改變，未來不排除任何可能。

呂秀蓮指出，台灣在國際舞台上已經快要消失了，兩岸和平威脅越來越大，國內還在吵吵鬧鬧。如果大家只是考慮選舉，為了選舉用不正當的手段，讓她覺得非常痛心。她認為，未來她還是願意跟大家一起為台灣努力，但對政黨已經沒有興趣了。

台灣現在面臨最大的問題當然是兩岸關係，兩岸和平的威脅越來越大，國內還在吵吵鬧鬧，為了選舉還可以用不正當的手段，這是讓她非常痛心的事，要怎麼樣讓兩岸能夠持續和平，一天到晚的藍綠對立，讓她覺得社會已喪失公益心、沒有是非感，她還是願意跟大家一起為台灣努力，但對政黨已經沒有興趣了。

(集團連線報導)

前副總統呂秀蓮日前發表一篇與民進黨道不同不相為謀的聲明，引發是否退黨參選台北市長的關注，31日晚間她結束訪問馬來西亞返台時表示，再也不需要再關心民進黨，「民進黨，再見，珍重再見」。（陳麒全攝）