正式分手！呂秀蓮：從昨天晚上開始 民進黨就跟我沒有關係了

前副總統呂秀蓮日前發表一篇與民進黨道不同不相為謀的聲明，引發是否退黨參選台北市長的關注，31日晚間她結束訪問馬來西亞返台時表示，再也不需要再關心民進黨，「民進黨，再見，珍重再見」。（陳麒全攝）

友善列印
集團連線報導
中時 、中時電子報
前副總統呂秀蓮日前發表一篇與民進黨道不同不相為謀的聲明，引發是否退黨參選台北市長的關注，31日晚間她結束訪問馬來西亞返台時表示，再也不需要再關心民進黨，「民進黨，再見，珍重再見」。（陳麒全攝）
前副總統呂秀蓮日前發表一篇與民進黨道不同不相為謀的聲明，引發是否退黨參選台北市長的關注，31日晚間她結束訪問馬來西亞返台時表示，再也不需要再關心民進黨，「民進黨，再見，珍重再見」。（陳麒全攝）

（21：03更新）前副總統呂秀蓮30日發表一篇與民進黨道不同不相為謀的聲明，引發是否退黨參選台北市長的關注，31日晚間她結束訪問馬來西亞返台時表示，「從昨天晚上開始，民進黨就跟我沒有關係了」，她再也不需要再關心民進黨，「民進黨，再見，珍重再見」。

呂秀蓮30日在馬來西亞發表聲明指出，對於一個失去黨德與黨魂的政黨，與其痛苦的留下來，不如歸去。道不同、不相為謀，Bye Bye民進黨。

呂秀蓮在桃機受訪時表示，她非常關心台灣，現在國內還在藍綠對立，兩岸關係的和平面臨更多的威脅，社會上的公義心也愈來愈少了，她也一再呼籲民進黨要尊重黨德、黨魂、黨紀，但現在的民進黨，已經不是當年她獻身擁抱的民進黨，民進黨已經失去的黨德、黨魂、黨紀，她已經不再需要花時間關心民進黨。她強調，「我說了，民進黨，再見，珍重再見」。

她強調，今後會更關心兩岸能夠擁有更多和平，社會更多和諧，更加強調公平正義，這些心念她從未改變。至於是否會以無黨籍身分參加台北市長選舉，她回應表示，自己的心念沒有改變，未來不排除任何可能。

呂秀蓮指出，台灣在國際舞台上已經快要消失了，兩岸和平威脅越來越大，國內還在吵吵鬧鬧。如果大家只是考慮選舉，為了選舉用不正當的手段，讓她覺得非常痛心。她認為，未來她還是願意跟大家一起為台灣努力，但對政黨已經沒有興趣了。

台灣現在面臨最大的問題當然是兩岸關係，兩岸和平的威脅越來越大，國內還在吵吵鬧鬧，為了選舉還可以用不正當的手段，這是讓她非常痛心的事，要怎麼樣讓兩岸能夠持續和平，一天到晚的藍綠對立，讓她覺得社會已喪失公益心、沒有是非感，她還是願意跟大家一起為台灣努力，但對政黨已經沒有興趣了。

(集團連線報導)

前副總統呂秀蓮日前發表一篇與民進黨道不同不相為謀的聲明，引發是否退黨參選台北市長的關注，31日晚間她結束訪問馬來西亞返台時表示，再也不需要再關心民進黨，「民進黨，再見，珍重再見」。（陳麒全攝）
前副總統呂秀蓮日前發表一篇與民進黨道不同不相為謀的聲明，引發是否退黨參選台北市長的關注，31日晚間她結束訪問馬來西亞返台時表示，再也不需要再關心民進黨，「民進黨，再見，珍重再見」。（陳麒全攝）
若真退黨出戰北市 他估呂秀蓮會… 香蕉價格暴跌！王鴻薇： 「呼叫…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。