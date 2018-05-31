家樂福「吾食吾課」 食育計畫從學童扎根

2018年05月31日 20:51 中時 郭家崴

家樂福文教金會執行長蘇小真（右）表示，食育計畫融入產學教育是家樂福CSR的重要項目。（家樂福提供）

「吾食吾課」食育活動主要分為「營養知識」 、「反食物浪費」 、「友善大地」 、「人文關懷」 四大單元，教導學童如何辨識食材，如何吃得營養健康，每日營養午餐不浪費從自身做起。（家樂福提供）

台灣家樂福期許扮演「食品轉型」的推動者，也發揮零售通路的影響力，日前由旗下家樂福文教基金會與台北市教育局、台北市敦化國小合作，在台北市敦化國小舉辦「吾食吾課」一系列寓教於樂、豐富趣味的食育活動，邀校內五、六年級近千位學童參與，希望將食物教育向下紮根。

活動特別邀請台灣家樂福總經理夫人吳惠蘭擔任公益大使，與「社團法人中華基督教救助協會」社會服務處處長張謙方、「臻佶祥南機場幸福食物銀行」執行長方荷生一同教導學童如何善用資源關注弱勢族群，並分享如何珍惜食物、減少浪費。

家樂福文教金會執行長蘇小真表示，近年來食安事件層出不窮，家樂福重視產業生產系統源頭管理，讓地球永續，創造多贏，不只會持續對顧客溝通食品安全，減少食物浪費與友善環境的理念，更向下溝通讓學齡兒童從小開始建立正確飲食觀念，啟蒙正向價值觀，並與國際接軌。

食育計畫融入產學教育是家樂福CSR的重要項目，兼顧減少食物浪費與照顧社區的弱勢家戶。而這次的「吾食吾課」食育活動主要分為「營養知識」 、「反食物浪費」 、「友善大地」 、「人文關懷」 四大單元，教導學童如何辨識食材，如何吃得營養健康，每日營養午餐不浪費從自身做起。

(中時 )