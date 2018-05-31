世衛組織：中國人均健康預期壽命首超美國

亞洲富裕國家人民平均健康壽命較西方國家長得多，其中新加坡居首，日本居次。大陸的新生兒預期健康壽命近年來也快速增加。圖為中國大陸的新生嬰兒。（圖／新華社）

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中時電子報

世界衛生組織(WHO)發佈最新報告《世界衛生統計2018》指出，中國嬰兒出生時的健康預期壽命首次超過美國，但預期壽命仍低於美國，顯示未來美國人在生命最後十年的健康狀況較不樂觀。

報告說，根據2016年的數據所做的預測，中國嬰兒出生時的健康預期壽命(Healthy life expectancy at birth)為68.7歲，美國則為68.5歲。不過，美國嬰兒出生時的人均預期壽命(life expectancy at birth)為78.5歲，仍高於中國的76.4歲。這表示美國人預期壽命雖較長，但老年健康狀況較差。

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路透社報導指出，世界衛生組織發言人克萊門杭特（Alison Clements-Hunt）說：「如果將亞洲的高收入國家與西方國家比對，可以發現中日韓等國人民臥病在床的時間較西方國家短。」

據《觀察者網》引述報告指出，新加坡2016年的新生兒前景最好，他們健康時間高達76.2年，緊跟其後的是日本、西班牙和瑞士。在這項數據排名中，中國排名第37，美國排第40名。

此外，報導指出，中國人均預期壽命正在逐漸追上美國，預計在2027年將超過美國。

世衛發言人表示，美國人保持健康時間較短，主要來自於中下階層濫用藥物與毒品致死比率增加。

數據顯示，世界各地的女性壽命總體比男性長，2000年兩性之前的預期壽命差距為4.3年，到2016年幾乎保持不變（4.4年）。

根據世衛組織2016年的統計報告，2000年至2015年，全球人類預期壽命增長了5歲，是上世紀60年代以來最快增幅。其中非洲地區壽命增幅表現最佳，主要受益於兒童存活率的提高、瘧疾有效控制和治療艾滋病病毒的進步，讓非洲地區預期壽命增長了9.4歲，達到60歲。

(中時電子報)

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