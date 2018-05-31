數字會說話 台北通勤機車族吸最多PM2.5

2018年05月31日 21:07 中時 廖德修

為了解台北都會區民眾通勤的空氣汙染物暴露程度，環保署空保處自發性做了一項很有意義的實測。結果顯示，空汙暴露量明顯受到通勤工具影響，使用汽車、捷運、公車及摩托車通勤，PM2.5暴露濃度分別為7.6、21.9、23.5、32.1微克，平均暴露量則為22.1微克。空保處長蔡鴻德建議民眾多搭乘捷運及公車通勤，至於開車雖然保護自己，但會排放PM2.5影響他人，因此不建議。

蔡鴻德說，這項實測是去年間以台北車站為中心，分別東起南港展覽館（4月10及12日）、西至亞東醫院（4月13日）、南達捷運新店站（5月4日）、北抵捷運北投站（4月14日），由同仁佩帶微型感測器模擬民眾通勤型態進行研究，選擇進入市區的主要道路。分別透過汽車、捷運、公車及摩托車執行平均通勤距離約10.8公里的PM2.5暴露量監測。

這次調查值得注意的是，雖然駕駛汽車的PM2.5暴露量最低，但是單位乘客（以2名乘客計算）單趟產生通勤的空氣汙染卻是最高，排放量可達0.31g，捷運、公車、摩托車分別為0.01、0.08、0.23g。

此外，台北都會區捷運系統的空氣品質還不錯，其與搭乘公車的暴露量雖較駕車高，但此監測值包含轉乘候車，以及車門開啟帶入等接觸外界的空氣。整體而言，當車廂內空調正常運作時，車廂內PM2.5濃度可降至與汽車內相近。騎乘摩托車的空汙暴露則易受到大氣與機動車輛近距離排氣的影響，建議民眾應配戴口罩，或是選擇遠離通勤尖峰路段。

蔡鴻德署建議，通勤時可選擇多搭乘捷運系統與公車，除可減少交通工具的空氣汙染排放量，亦可降低通勤接觸的暴露量。若非使用汽、機車不可，則避開通勤尖峰路段或做好自身防護工作，如配戴口罩及避開停等時間較長的路口。長遠而言，目前推動的2030年公車全電動化、2035年機車全面電動化，屆時排汙量將大幅減少。

(中時 )