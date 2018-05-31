湯姆克魯斯貼出捍衛戰士2海報

2018年05月31日 21:24 中時電子報 江飛宇

湯姆克魯斯（Tom Cruise）剛剛在自己的推特上發布了一張疑似是捍衛戰士(Top Gun)續集的海報，拿著「小牛」(Maverick)頭盔的飛行員，遠望著F/A-18E超級大黃蜂戰機(Super Hornet)，海報上面寫著「感受需要」(feel the need)。

航空主義(the aviationist)報導，捍衛戰士續集在去年確認正在制作，並且檔期已經決定在2019年7月，其他相關進度就令人期待，其中最讓航空迷議論的是：新電影將採用哪一種海軍戰機？因為經典的F-14雄貓戰機(Tomcat)已經退役了， 接替的兩種戰機是F/A-18E和F-35C，然而這2種戰機在視覺美感上還是比不上F-14。

這則推特上，阿湯哥標注「第1天」，可能是指第1天的拍攝。另外海報上的主角拿著經典的小牛星條頭盔，顯示湯姆克魯斯依然扮演美國海軍飛行員皮特米切爾上尉(Pete Mitchell)，他遠望著F/A-18E，答案已不證自明。

不過，30多年的物換星移，改變的不只有戰機，TOP GUN學校(美國海軍武器學校)已經從加州麥納瑪基地(Miramar Air Station)，轉移到內華達州的法倫基地(Naval Air Station Fallon)。

而且「小牛」手上拿著著名的HGU-33頭盔，其實這種老頭盔已不多見了，因為它已被可安裝頭盔瞄準器的HGU-68/P頭盔替代。

(中時電子報)