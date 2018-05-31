柏林愛樂首度跨越淡水河 衛武營開幕季曝光

2018年05月31日 21:20 中時 趙靜瑜

總經費超過百億，建造八年，國表藝轄下衛武營國家藝術文化中心10月開幕季節目出爐，高雄市交響樂團將與文化部國立台灣交響樂團雙團聯手演出貝多芬《第九號交響曲》，加上合唱團預計將有超過140人在台上演出。國外超強天團柏林愛樂、巴伐利亞廣播交響樂團也將相繼登場。

衛武營國家藝術文化中心準藝術總監簡文彬表示，衛武營開館不但要順利開館，更要風光開館，所有一切籌備工作都已經在緊鑼密鼓進行當中。簡文彬說，很感謝國表藝這大家庭上下的叮嚀與協助，提點細節，「我自己也很期待。」

2018衛武營開幕季演出節目音樂類最有看頭的就是柏林愛樂將由杜達美領軍，將在台灣展開三場巡演。兩年前來訪的巴伐利亞廣播交響樂團由楊頌斯帶團，原班人馬預計將在國表藝三場館演出。

其他節目還包括管風琴天后伊維塔・艾普卡娜獨奏會、世紀電影配樂大師《約翰‧威廉斯》音樂會、《春花夢露》國臺語經典老歌演唱會；歌劇則有獨幕裝置歌劇《驚園》以及紀念美國大指揮家伯恩斯坦百歲誕辰推出的輕歌劇《憨第德》等。

戲劇節目包括兩年前來過的加拿大導演羅伯．勒帕吉所創立的機器神劇團（Ex Machina）帶來的《887》，江蘇省崑劇院也將帶來拿手好戲《西樓記》，連續兩年每年都出現在台灣的拉夫拉前衛劇團也將在衛武營演出《創世紀》。風神寶寶兒童劇團與莎士比亞的妹妹們的劇團也都有作品演出。

舞蹈節目包括雲門舞集創辦人林懷民的雲門45 週年「林懷民舞作精選」，澳洲雪梨舞團帶來《光與暗》╳《大明》等舞作。

衛武營國家藝術文化中心由文化部規畫建造，採國際設計，國內工程團隊施工，計畫總經費105.8億元，自2010年動工後，原預估2014年完工，卻歷經多次修改計畫，但因量體過大，各種工程介面間銜接整合問題繁多，造成品質管理上存在諸多結構性問題，完工日期一再延宕，直至今年終於開館。

衛武營藝術文化中心由荷蘭建築師法蘭馨．侯班（Francine M.J. Houben）代表的荷蘭麥肯諾建築師事務所取得規劃設計監造權。建築師法蘭馨‧侯班也將親自出席開幕典禮。

(中時 )