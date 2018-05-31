身心障礙者張孜維獲贊助 將參與殘障奧運

新北市不動產代銷公會理事長林談（左1）及公會幹部捐贈20萬元給張孜維（前）；右為社會局長張錦麗及院長謝鑫敏。（葉書宏攝）

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張孜維在現場播放歷年比賽的畫面。（葉書宏翻攝）

新北市不動產代銷經紀商業同業公會今（31日）晚間在板橋吉利餐廳例會中，當場捐贈20萬元予八里愛心教養院院生張孜維，贊助他參加2020年在東京舉辦的殘障奧運國際地板滾球競賽經費，由社會局長張錦麗及院生張孜維出席共同受贈，張錦麗並回贈感謝獎牌。

新北市不動產代銷公會理事長林談表示，公會自民國91年成立以來，協助民眾置屋、配合政府實價登錄，並辦理不動產專業人員培訓與管理等。會員們在事業有成，也不忘回饋社會，積極投入公益。這次在社會局長張錦麗的引薦下，了解張孜維罹患肌肉萎縮症，雙手連握球都無力，只能利用頭部及軌道輔助來擲地板滾球，但他不放棄夢想，堅持朝2020東京帕運參賽資格邁進，會員們均受感動，因此大家慷慨解囊，希望協助他完成夢想。

張錦麗表示，非常感謝新北市不動產代銷公會，肯定孜維的運動發展潛力，孜維在參加東京帕運前，必須先累積7場國際賽事的積分，每次出國參加國際賽事，約需花費20至30萬元，除首場由八里愛心教養院志工集資贊助外，公會特別贊助了20萬元，另也有善心人士贊助部分經費，目前經費尚缺60萬元，仍盼各界熱心公益的企業團體共襄盛舉，共同幫助孜維超越肢體障礙，邁向成功。

甫參加5月27日在嘉義舉辦的全國身障運動會，獲得地板滾球個人賽亞軍，以及雙人組冠軍的張孜維，也在八里愛心教養院院長謝鑫敏的陪同下，坐著電動輪椅親自到場接受捐贈，張孜維表示，地板滾球是他唯一能做的運動，他練習地板滾球已有10年歷史，目前仍每天花3小時練習，希望能爭取最佳成績。

捐贈儀式前並播放張孜維平時練習地板滾球以及歷年參加比賽的畫面，雖然下半肢完全無法動彈，手部也無力，只能靠著特製的頭盔和支桿撥球，並藉著木板軌道輔助球的行進方向，但他仍不屈不饒，一球一球不斷的調整練習，讓在場觀賞的會員都深受感動。

(中時 )

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